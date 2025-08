Carlos Antonio Vélez aconsejó a precandidatos presidenciales de oposición: “cada uno por su lado es imposible”

Ante la cercanía de las elecciones del 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez decidió aconsejar a los precandidatos presidenciales de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta oficial en la red social X, Vélez dio algunas recomendaciones usando el fútbol como analogía de las estrategias que deben implementar para ganar en las votaciones del próximo año.

PUBLICIDAD

(Lea también: Vicky Dávila publicó chats que revelarían detalles de la vida íntima del presidente Gustavo Petro).

“Los aspirantes a gobernar reemplazando a los actuales, como en el fútbol, debe tener claro el plan de juego. Si no juegan como equipo, si no suman las individualidades, si no renuncian a sus egos, si no priorizan el objetivo como un logro grupal estarán condenados a perder el partido (SIC)”, sostuvo Vélez en su trino.

De otro lado, arremetió contra los líderes políticos afines al gobierno, pero reconoció que están mucho más unidos y cohesionados frente a un mismo proyecto.

“Mal q bien el rival a vencer está en una sola línea, son de la misma ‘tesitura’, creen en su narrativa por mentirosa y corrupta q sea, su idea de juego la tienen consolidada y entrenada... ganarán al final este partido y sin problema... es la hora q aparezca un DT en el equipo de los aspirantes q ponga a todos en el lugar q les corresponda en el campo y se pueda competir con alguna posibilidad de éxito (SIC)”, sostuvo Vélez.

En esa medida, agregó que es imposible que consigan la victoria en el 2026 si cada cual va por su lado y no se unen en torno a un mismo proyecto político. Y concluyó señalando que el fútbol demuestra esta realidad a diario.

¿Cuántos precandidatos presidenciales hay para el 2026?

Entre tanto, a comienzos de julio pasado ya había más de 75 precandidatos presidenciales dispuestos a aspirar al poder en 2026.

PUBLICIDAD

No obstante, se espera que de aquí a octubre, cuando varios movimientos políticos hagan sus primeras consultas, aparezcan nuevas figuras interesadas en competir.