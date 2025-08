“Señora sea seria ¿Qué tiene que ver Petro en la condena de Uribe?“: Gustavo Bolívar a Paloma Valencia

La condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal ha generado todo tipo de reacciones. La derecha se ha enfocado en asegurar que el presidente Gustavo Petro tuvo injerencia en el fallo y que todo es una estrategia política de cara a las elecciones del 2026, siendo Paloma Valencia una de las que más ha levantado la voz al respecto.

Esto no le gustó para nada al precandidato presidencial y político cercano al presidente Gustavo Petro, su tocayo Gustavo Bolívar, quien le exigió respeto a Valencia y le recordó que el mandatario nada tiene que ver con el proceso judicial. "Señora sea seria. ¿Qué tiene que ver Petro en la condena de Uribe?“, escribió Bolívar en su cuenta de X.

Sumado a esto, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) también aseguró que “cuando Uribe cometió esos delitos, Petro no era presidente. Y cuando lo imputaron, el presidente era Duque, puesto en la presidencia por el mismo Uribe. Dejen de mentirle al país y al mundo“.

La respuesta de Bolívar viene de un trino de la senadora del Centro Democrático en el que dice: "Así empiezan las dictaduras. Las dictaduras no comienzan con tanques en las calles. Comienzan con aplausos cuando encarcelan al contradictor. Con miedo disfrazado de justicia. Con jueces al servicio del poder y no de la verdad“.

Finalmente, Paloma Valencia cierra su trino diciendo que “hoy le dicen ‘sentencia’ a lo que es claramente una persecución. No por robar, no por matar, no por delinquir. Por hablar. Por oponerse. Por no arrodillarse ante el régimen“.