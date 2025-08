“Jueza de izquierda radical”: Vicky Dávila salió en defensa de Álvaro Uribe tras su condena de 12 años

Vicky Dávila es una periodista y precandidata presidencial, quien cuenta con una amplia carrera en los medios de comunicación, informando así sobre los principales hechos que suceden en el país. Sin embargo, hace pocos meses decidió renunciar a su rol como directora de Revista Semana para anunciar su candidatura presidencial, estando al pendiente de cada una de las situaciones que se viven en el país y la más reciente tuvo que ver con la condena de 12 años para Álvaro Uribe Vélez.

El expresidente desde hace algún tiempo se encuentra inmerso en un entramado judicial y hace pocos días en medio del fallo en su contra fue declarado culpable por la jueza Sandra Heredia por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Ante del segundo fallo, este 1 de agosto se filtró la información de que la condena por estos delitos sería de 12 años de prisión, la cual sería cumplida en prisión domiciliaria.

Ante el hecho, las reacciones estuvieron más que latentes, una de ellas tuvo que ver con Vicky Dávila, quien a través de un video reaccionó de manera contundente demostrando su inconformismo con esta decisión: “Urgente. Una jueza de izquierda radical condenó a 12 años al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es momento de claridad moral. Respeto la justicia, se debe respetar, pero no concibo un país donde los peores crímenes han quedado impunes y los más grandes criminales están libres. Timochenko y sus secuaces impunes. Los narcos libres, Samper (elegido por el narcotráfico) y Santos ( reelegido con Odebrecht) y Petro elegido en medio de mil porquerías, todos estos han gozado de impunidad. Uribe, quien enfrentó el crimen, condenado con sevicia en plena campaña presidencial.

Además, en medio de sus declaraciones, Dávila sostuvo que varias figuras políticas no ha pagado ninguno de sus delitos haciendo una comparación frente a este tema y por ende, saliendo en defensa de Álvaro Uribe “Ese país no lo entiendo, ese país no lo concibo (…) Ha luchado por Colombia, no ha sido perfecto ha tenido aciertos y desaciertos, pero la sentencia de esta jueza no representa la justicia en un país como Colombia”.