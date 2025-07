“Otra mentira”: Uribe publica carta de la Alianza Democrática M-19 que demostraría que Petro había sido indultado

La discusión entre el expresidente Álvaro Uribe y el actual mandatario Gustavo Petro, continúa alrededor de la petición que le hizo el jefe de Estado al líder del Centro Democrático, para que acudan ambos a la Justicia Especial para la Paz.

La polémica se calentó cuando Álvaro Uribe le respondió por medio de sus redes sociales, que consideraría la propuesta, si Petro renunciaba al indulto al que le presuntamente había accedido.

“Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia“, aseveró el expresidente.

Petro por su parte le respondió que no estaba intoxicado y que además no tenía ningún indulto:

“No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso si me torturaron 7 días. (...) Así que puede usted proceder ex presidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP“, señaló el presidente.

Nuevamente, Álvaro Uribe le contestó a Petro pero esta vez publicando una carta de la jefatura departamental de la Alianza Democrática M-19, en la que demostraría que el actual mandatario efectivamente si había sido indultado.

“Otra mentira del Pte Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario”, dice la publicación de Uribe.

Pero en el cuerpo de la carta se lee:

“Yo, Gustavo Francisco Petro Urrego (...) soy miembro indultado del M-19 vinculado anteriormente al proceso penal del Palacio de Justicia”.

En el escrito, el hoy presidente pide un certificado judicial para que pueda tomar posesión como nuevo Congresista de la República. El presidente Petro por ahora no se ha pronunciado al respecto.