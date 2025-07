“Primero le dispararon a Miguel Uribe. Hoy condenan al expresidente. Sin duda es una estrategia de eliminación”: Vicky Dávila

La histórica condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado todo tipo de reacciones, ocasionando que las principales figuras políticas del país reaccionen a favor y en contra. Vicky Dávila ha sido las que más indignación ha mostrado con respecto al fallo y se atrevió a poner la condena contra Uribe al mismo nivel del atentado contra Miguel Uribe Turbay.

“Esta es la materialización de una venganza criminal contra quien enfrentó el terrorismo y el narcotráfico en Colombia. Primero le dispararon a Miguel Uribe. Hoy condenan al expresidente. Sin duda se trata de una estrategia de eliminación de millones de colombianos a través de símbolos. Cuando queda menos de un año para las elecciones presidenciales del 26″, aseguró la precandidata presidencial.

En contra parte, Dávila se quejó de que en Colombia “los responsables de crímenes de lesa humanidad están libres. Timochenko y sus secuaces de las FARC tienen hasta curules. La paz total de este gobierno ha otorgado impunidad a los narcos. Santos se reeligió con Odebrecht y ha tenido impunidad“.

Algo que llamó la atención fue las relaciones, para muchos forzadas, que Vicky Dávila encontró del juicio contra Uribe y el régimen en Venezuela “y no es casualidad que este fallo se produzca justo hoy, el 28 de julio día en que nació Chávez. También hoy hace un año Maduro se robó las elecciones en Venezuela y hace apenas unos días Diosdado Cabello, lugarteniente de Maduro, anunciaba que celebraría esta condena”.

Finalmente, Dávila aseguró que “la democracia y el estado de derecho están en riesgo. Yo seguiré diciendo lo que millones de colombianos que no tienen voz piensan y sienten. Un país que libera a los bandidos y castiga a quien los ha enfrentado no tiene un futuro posible. No podemos tener miedo. Colombia no se rinde”.