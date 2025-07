“No he salido del país”: Exministro de Hacienda del Gobierno Petro dice que atenderá llamados de la justicia

Un nuevo coletazo del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se presentó en las últimas horas, cuando se conoció que un juez avaló el principio de oportunidad de la exfuncionaria del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides. Ella es una de los testigos clave del caso, sobre todo en lo que tiene que ver con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien también resultó salpicado en este entramado.

PUBLICIDAD

(Lea también: Tras defensa de Marco Rubio a Uribe, el gobierno Petro dejó claro que Colombia es un “país soberano”).

En las últimas horas, además, se ha lanzado un manto de duda sobre el paradero del exministro Bonilla. Sin embargo, a través de su cuenta oficial en la red social X, el exalto funcionario se pronunció sobre estas versiones.

“Desde mi renuncia al ministerio no he salido del país, no tengo por qué. Permanezco en mi domicilio, conocido por las autoridades. He asistido a todos los llamados y seguiré”, aseguró Bonilla en un trino.

Adicionalmente, le dio a conocer a la opinión pública que esta misma semana podría asistir al llamado de la justicia si el tribunal correspondiente así lo dispone a la audiencia que fue tramitada por su defensa.

¿Qué tiene por decir María Alejandra Benavides?

La noticia de que la justicia avaló el principio de oportunidad de Benavides es de una enorme trascendencia penal, pues se espera que salpique a cerca de 39 personas presuntamente involucradas en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Debido a que varios de los supuestos implicados son congresistas, se espera que sea directamente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la que entre a revisar las aseveraciones de Benavides.

Lo que ha saltado a la vista es que los señalamientos que está preparando Benavides no solo tienen que ver con el caso de corrupción dentro de la UNGRD, sino también con un escándalo dentro del Invías.