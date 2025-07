Abogado de corredor fallecido en la Media Maratón de Bogotá denuncia presunta negligencia y fallas en la atención

La mañana del domingo 27 de julio, la Media Maratón de Bogotá (MMB) se tiñó de luto con la muerte de Pedro Enrique Rodríguez, un ingeniero de 45 años que participaba en la prueba de 10 kilómetros. A menos de 200 metros de la meta, en la glorieta de la carrera 60 con calle 63, el corredor se desplomó debido a un percance de salud. La escena, captada en videos y testimonios, mostraba a otros participantes intentando auxiliarlo mientras se esperaba la llegada de los profesionales de la salud.

PUBLICIDAD

La entidad organizadora, Correcaminos de Colombia, emitió un comunicado oficial afirmando que “los servicios de salud de la carrera lo asistieron de inmediato, brindando atención oportuna, y efectuaron su traslado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde fue reportado fallecido”. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) también lamentó la muerte de Rodríguez.

Sin embargo, esta versión oficial ha sido fuertemente cuestionada por Jesús David Rodríguez Ramos, abogado que representa a la familia de Pedro Enrique Rodríguez. En diálogo con Noticias Caracol Digital, el letrado denunció una serie de presuntas deficiencias que habrían resultado en una atención médica tardía y deficiente.

Más noticias: “No hubo reuniones”, Falcao reveló que nunca hubo negociaciones para renovar con Millonarios

“Durante el transcurso de la competencia, y a través de muchos testimonios de personas que se encontraban participando al igual que Pedro en la carrera, observamos varias deficiencias: en primer lugar, vimos cuando Pedro, dentro de la competencia, se derrumba. En segundo lugar, cuando los demás competidores hacen una arenga solicitando el auxilio de los médicos o de los paramédicos”, detalló el abogado.

Según Rodríguez Ramos, “transcurrieron aproximadamente 20 minutos entre el momento en que Pedro se desploma y la primera acción de ayuda por parte de integrantes de la Media Maratón de Bogotá”. A esta demora se suma que, presuntamente, “los paramédicos y la ambulancia, presuntamente, no pudieron llegar con precisión al lugar de los hechos”. El abogado aseguró que los llamados de socorro de los corredores no fueron atendidos rápidamente, lo cual es crítico en casos de afectaciones cardiacas. Además, algunos testigos afirman que los desfibriladores con los que intentaron atender al corredor no funcionaban.

El representante de la familia también fue crítico con el reglamento de la MMB, específicamente el artículo 9, que establece que en algunas partes del recorrido “no existen puntos de tratamiento médico y/o primeros auxilios a disposición de los participantes”. Para el abogado, esto representa un “problema jurídico gravísimo” que busca “exonerar totalmente al organizador”.

PUBLICIDAD

Lea también: Alias ‘Libardo’, la mano derecha de ‘Mordisco’ y terror del sur, cae en operación militar

“Nosotros reconocemos que en este tipo de competencias existen riesgos inherentes al deporte, pero los organizadores no pueden trasladar totalmente la carga del riesgo a los participantes. Primero, porque es organizado profesionalmente, porque tiene un lucro económico y porque ocurre en el espacio público con autorización especialmente del Distrito”, puntualizó.

Por el momento, las causas exactas de la muerte de Pedro Enrique Rodríguez continúan bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia. Aunque el acta de defunción preliminar menciona “circunstancias naturales”, el abogado de la familia insiste en que se requiere una mayor ampliación de la investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron al lamentable deceso.