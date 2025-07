“Tiene al país acabado”: Polo Polo acusó a la izquierda de qué Álvaro Uribe sea declarado culpable por soborno a testigo

Durante este 28 de julio se llevó a cabo el fallo en contra de Álvaro Uribe, donde los colombianos estaban a la expectativa por la decisión de la jueza Sandra Heredia. Luego de varias horas se conoció que Uribe fue declarado culpable por soborno a un testigo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Natalia Reyes aseguró que el fallo contra Uribe es un precedente histórico y Petro no se salvó, “ningún presidente es inmune”

En medio de la confirmación de esta información han sido varias las reacciones entre ellas de Miguel Polo Polo, quien ha sido un fiel defensor de Álvaro Uribe, resaltando su inconformismo frente a esta decisión y por ende, sacando a flote, según el actuar que ha tenido la izquierda en todo este proceso:

"La izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos ni misericordia. El próximo gobierno de derecha no debe mostrar contemplación alguna con ellos: nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano, duro con ellos".

Además, en horas de la mañana, Polo Polo compartió una imagen en compañía de Álvaro Uribe, la cual tuvo lugar hace algún tiempo resaltando: “Ante la infamia y la calumnia, siempre prevalecerán los argumentos y la verdad. Colombia conoce la realidad: este proceso ha estado lleno de montajes. Confiamos en Dios en que todo saldrá bien y la verdad brillará”.