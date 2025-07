¿Cuándo izarán la bandera del Chocó?“: Cabal le reclama al gobierno por paro armado del ELN

María Fernanda Cabal reclamó por banderas de Palestina y no las de Chocó.

En las últimas horas, en la fachada de la Casa de Nariño fue izada la bandera de palestina, lo que generó el rechazo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien se preguntó cuándo el gobierno del presidente Gustavo Petro iba a izar la bandera del Chocó que nuevamente se enfrenta a un paro del ELN.

Cabal cuestionó el enfoque del Gobierno frente a los problemas internos del país, ya que considera que se mantienen sin atención ni respuestas.

María Fernanda Cabal reclama por la bandera de palestina cuando el Chocó está en paro por el ELN

A través de su cuenta de X antes Twitter, la senadora publicó el mensaje en el que dijo: "Gobierno de la farsa. ¿Cuándo izarán la bandera del Chocó hoy en medio de un paro armado, o la de Norte de Santander en poder del ELN y las FARC, o la de Cauca donde todos los días matan y secuestran civiles".

Luego la senadora aseguró que “Hablar de la paz en otros países cuando no ha hecho nada por Colombia solo puede causar indignación”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Yo recuerdo que Uribe siempre izaba las banderas de Chocó y La Guajira“, ”Quienes sacan esa bandera tienen alma de torero. La muestran para provocar al toro. No sabemos cómo ni cuándo, pero embiste. Lo están comprobando en varias universidades de Estados Unidos, y la cornada es grave“, ”Qué obsesión este señor y toda su gente y seguidores con todo, menos su propio país, su propia gente, sus propias guerras que no terminan, su propia hambre. Que bendita obsesión con hacerle creer a la gente que su lógica es la correcta mientras los hunde cada día más y más" y "Lo que está pasando en Palestina es un genocidio cruel y sin justificación alguna, senadora. Lo que sucede en nuestro país es desgarrador de igual manera. Sin embargo, no está mal que Colombia se solidarice con Palestina“.