Merqueo cerró sus operaciones en Colombia; empresario denunció que le dejaron millonaria deuda

Para épocas de pandemia fueron miles los comentarios que encontraron en Merqueo la solución para hacer mercado sin necesidad de salir del hogar, startup digital que recientemente empezó el cierre de sus operaciones. Ante esta situación, uno de sus proveedores aprovechó lo masivo de las redes sociales para hacer una denuncia en procura de que se le pague una millonaria deuda.

Meses después de darle apertura a cinco tiendas físicas en Bogotá, esta compañía empezó el cierre paulatino de su operación, todo esto tras presentar varias afectaciones en su operación como lo fue una deuda acumulada de más de $25.000 millones que tenía desde 2023; y la reducción de casi la mitad de sus usuarios, mismos que para 2022 solo pasaban la barrera de los 50.000, como lo reportó el diario La República.

Tras el inicio del plan de cierre, un empresario que responde al nombre de Santiago Herrera aprovechó la plataforma TikTok, para denunciar que esta compañía no le hizo el pago de un gigantesco pedido de bolsas compostables; por lo que pide ayuda para por lo menos encontrar un plazo para pagar los respectivos impuestos de la mercancía.

“Estas bolsas compostables son de un cliente que se llama Merqueo, cliente que cerró sus operaciones y yo los llamé a preguntarles qué va a pasar con lo que me deben; por supuesto no me lo van a pagar, eso queda en manos de un liquidador e irán haciendo unos pagos con lo que quede porque Merqueo no tiene activos ni garantías y nosotros vamos a ser los últimos”, afirmó Herrera.

“Me deben $30 millones de pesos, dinero que tiene un IVA de $8 millones de pesos, que no me lo pagaron y mañana o digamos a principio de las dos siguientes semanas de este mes se los tengo que pagar al Estado, ese IVA no me lo perdona nadie. Merqueo se quebró, no me pudo pagar. Ojalá la DIAN me lo perdonara, pero no me lo van a perdonar”, añadió.