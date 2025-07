“Deje el vicio de mentir”: Uribe arremetió contra Petro tras comentario sobre su juicio

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro han tenido un fuerte cruce de trinos en la mañana de este martes 22 de julio a raíz de unas declaraciones que hizo el primer mandatario sobre el juicio que se adelanta contra el jefe natural del Centro Democrático. Mientras que Petro sostuvo que respeta la autonomía de la justicia, Uribe 6lo señaló de mentir.

PUBLICIDAD

(Lea también: ¿Habrá crisis en el suministro de pasaportes en Colombia? Procuraduría alertó por decisión del gobierno Petro).

"Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Alvaro Uribe Vélez. Considere mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general .Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado. Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera. (SIC)“, indicó el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

El pronunciamiento desató la furia del expresidente, quien indicó que el primer mandatario no solo estaría faltando a la verdad, sino que también lo señaló de amedrentar a la justicia en el proceso que se adelantó contra su hermano, Santiago Uribe.

“El presidente Petro ha tratado de intimidar al juez que absolvió a mi hermano: `Un crimen internacional de lesa humanidad... no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez’: Gustavo Petro. En política se cometen errores pero los engaños son inaceptables mas cuando provienen del jefe del Estado”, indicó el exmandatario también en la red social X.

“Presidente Petro, deje el vicio de mentir”, sostuvo Uribe y adjuntó un trino en el cual el primer mandatario destaca la labor de investigación que ha adelantado Iván Cepeda sobre las relaciones entre líderes políticos poderosos y sus presuntos nexos con paramilitares.

El juicio contra Uribe se acerca a su fin

Vale recordar que el proceso penal que se adelanta en contra de Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal inició con una denuncia que el exmandatario radicó en contra del senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia.

PUBLICIDAD

El alto tribunal revisó la denuncia, archivó el caso y, por el contrario, decidió abrir una investigación contra el expresidente Uribe, pues encontró indicios de que su defensor, el abogado Diego Cadena, habría intentado cambiar las versiones de los testigos que declararon en contra de Uribe.

El caso pasó a las manos de la justicia ordinaria después de que Uribe renunció al Senado. Recientemente, la jueza que estuvo al frente del proceso anunció que dará a concer el sentido de su fallo el próximo lunes 28 de julio.