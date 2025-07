María Fernanda Cabal aseguró que en el 2026, cuando sea presidenta, va a cerrar todas “esas embajadas inútiles” que abrió Petro

Tras la reciente apertura de la embajada de Colombia en Haití, por primera vez en la historia, las reacciones no se hicieron esperar sobre la polémica decisión, que llevó al presidente Gustavo Petro por segunda vez a la isla en lo que va del 2026. Ahora bien, varias personalidades de la política colombiana, como la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, reaccionaron y aseguraron que de llegar a la presidencia la cerrarán.

A través de su cuenta de X, María Fernanda Cabal aseguró que “mientras millones de colombianos no tienen créditos para educación digna, no cuentan con acceso a vivienda ni servicios públicos básicos, no tienen salud, Petro inaugura una nueva embajada en Haití, otra carga para el bolsillo de los colombianos“.

Sumado a esto, la precandidata presidencial del Centro Democrático también aseguró que “en 2026 cerraremos esas embajadas inútiles que solo han servido para premiar lealtades ideológicas, no para servir a los colombianos. Vamos a poner la casa en orden: primero Colombia”.

La apertura de la embajada en Haití no fue lo único polémico del viaje del presidente Petro a la isla. La polémica por los viajes del mandatario también se levantó por el próximo viaje que hará el mandatario a Chile, una vez finalice el acto de instalación del Congreso de la República como es costumbre.

Ahora bien, con el viaje a Chile, será el segundo viaje internacional en menos de tres días del presidente Petro, quien durante la conmemoración de los 215 años de la independencia de Colombia prefirió viajar a Haití, regresar de urgencia al país, para la instalación del Congreso, y viajar en la noche del domingo 20 de julio a Chile.