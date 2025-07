“Usted es el líder planetario del despelote”: Sergio Fajardo le responde a Petro que le dijo que se “concentre”

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y actual precandidato a la presidencia; le respondió al presidente Gustavo Petro, luego que este le dijera que debía “concentrarse”. Todo se dio en medio de un rifirrafe en las redes sociales, más específicamente en X antes Twitter, en donde el tema terminó siendo e de las EPS.

PUBLICIDAD

El precandidato escribió un mensaje en el que enumeró las razones por las que considera que actualmente en el país se está viviendo “un desgobierno”.

También le puede interesar: Radiografía del “desgobierno”: Sergio Fajardo desmenuza el polémico discurso de Petro

Rifirrafe entre Sergio Fajardo y el presidente Gustavo Petro en redes sociales

El precandidato presidencial Sergio Fajardo lanzó duras críticas al gobierno, calificando su administración como un “desgobierno”. Además, detalló diez puntos de la última alocución presidencial que, a su juicio, reflejan “delirios” e “improvisación”, desatando una nueva controversia política.

Ante las críticas, el presidente le respondió en las últimas horas a Fajardo, diciendo: “Concéntrate Sergio, no te disipes. Estas evadiendo hablar de la deuda de las EPS con clínicas y hospitales, que se hizo propiedad de los dueños de las EPS, que es una deuda con la sociedad colombiana, y que vale más de 100 billones de pesos a valor presente. ¿La vas a tapar como los demás? Otro día hablamos del festival de tambores de Petro en Haití, que lleva siglos de hacerse".

Ante esto, Fajardo le contestó este viernes, 18 de julio, que: “Presidente Petro, ¿en serio me recomienda qué me concentre? Usted, que es el líder planetario del despelote, el incumplimiento, la improvisación y el maltrato a sus equipos. Usted predica pero no aplica. Hace rato dejó de gobernar. Lo invito a hacer un último esfuerzo, trate de seguir su propio consejo. En serio presidente, concéntrese. Esto no es un chiste".