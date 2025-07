María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, aparece en encuestas presidenciales y aclara su futuro

La política colombiana se ha visto sorprendida por la inclusión de María Claudia Tarazona en el más reciente sondeo de la prestigiosa encuestadora Cifras y Conceptos. La pregunta formulada en la medición fue contundente: “¿Usted estaría de acuerdo con que la esposa de Miguel Uribe fuera candidata presidencial?”. El resultado, igualmente llamativo, arrojó que un contundente 72 % de los encuestados respondió afirmativamente a esta posibilidad.

Este porcentaje la catapultaría de inmediato al centro de la discusión sobre la contienda electoral, aunque su esposo, Miguel Uribe Turbay, aún se recupera de los graves impactos de bala que recibió durante un evento de campaña el pasado 7 de junio del presente año. El senador todavía se encuentra internado en la Fundación Santa Fe, lo que añade un dramatismo adicional al inesperado ascenso mediático de su esposa.

La respuesta de María Claudia: “La política es la cancha sagrada de Miguel”

Ante la aparición de su nombre en las encuestas y la consecuente ola de especulaciones, la periodista Karla Arcila, del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, le preguntó directamente a María Claudia Tarazona su opinión sobre estos resultados. Su respuesta, cargada de emotividad y lealtad, fue clara: “La política es la cancha sagrada de Miguel. No hablo ni opino de absolutamente nada, hasta que el jugador más importante no esté para patear el balón”.

Tarazona enfatizó que, en este momento crucial, su enfoque está totalmente dedicado a sus cuatro hijos, a la recuperación del senador Miguel Uribe Turbay, y a contener el profundo dolor que atraviesa su familia a raíz del atentado. A través de sus mensajes en Instagram, ha transmitido el tesón y la fortaleza que ha mantenido la familia en estos difíciles momentos.

Un testimonio de valentía: Las aterradoras horas tras el atentado a Miguel Uribe

La aparición de María Claudia Tarazona en el ojo público no solo se debe a la encuesta, sino también a un testimonio reciente y conmovedor. En días pasados, y por primera vez, abrió su corazón en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, con María Elvira Arango, para narrar todo lo que ha vivido desde el intento de asesinato de su esposo.

En la entrevista, Tarazona detalló las aterradoras primeras horas posteriores al atentado. Relató cómo logró llegar a Fontibón y acompañó al senador en el trayecto en ambulancia hacia el hospital. En ese angustiante recorrido, “el neurocirujano le iba teniendo el cuello y yo, ayudándolo a sostener, le iba diciendo: ‘Miguel, no te mueras, no te mueras. Tenemos que llegar. Tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar. Vuelve a tu hijo, quédate conmigo’”, un testimonio que revela la desesperación y el amor en un momento límite.

Además, María Claudia dio detalles de cómo, tras la primera intervención quirúrgica a Miguel Uribe, el panorama era desolador. “Cuando nos dicen que Miguel sobrevivió a la operación, fue un alivio, pero en algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron: ‘Miguel entró en muerte cerebral’. Entonces yo dije ‘¿Qué significa eso?’, y me volteé y miré a otro médico y le dije ‘¿Miguel se va a morir?’. Y me dijeron que sí”, un relato desgarrador que subraya la magnitud del drama familiar y el temple de María Claudia Tarazona ante la adversidad.