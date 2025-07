Tragedia en video: niña de 11 años muere tras caer de bicitaxi sin frenos en Soacha, familia exige justicia y denuncia negligencia

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 13 de julio, alrededor de las 5 de la tarde, en el sector de Quintanares. Dayana, la madre de Diana Estefany, recogía a su hija para regresar a casa cuando abordaron el bicitaxi. Según el relato de Johana Quinchía, tía y madrina de la menor, a los pocos minutos, recibió una llamada de su sobrina informando el accidente. “Mi sobrina Dayana, la mamá de la niña, nos llama que sufrieron un accidente. Entonces yo le digo que qué pasó, me dice que el bicitaxi se quedó sin frenos”, detalló Johana a Caracol Radio. Diana Estefany salió volando del vehículo.

Johana, quien es enfermera, llegó al Hospital Cardiovascular y encontró a la niña inconsciente en una silla de ruedas, con los ojos desviados. Sin embargo, denuncia que en ese momento solo se le tomaron los signos vitales. “Me dirigí a admisiones y les manifesté que por favor revisaran la niña para que le hicieran una valoración y me manifestaron que si la niña no tiene tarjeta de identidad o registro civil en el momento no la van a atender porque no se puede hacer el ingreso”, aseguró Quinchía, cuestionando la falta de atención inmediata y la negativa a realizarle un TAC a pesar de un aparente trauma craneoencefálico, argumentando que “había más pacientes”.

Una vez entregado el registro civil, la menor fue atendida. No obstante, las noticias empeoraron rápidamente. Diana Estefany entró en paro, fue controlada, pero sufrió un segundo paro. Tras ser entubada y una hora después de su ingreso, le realizaron un TAC que confirmó una fractura de cráneo con sangrado. A pesar de los esfuerzos, la niña falleció a las 3:30 de la mañana del lunes 14 de julio en la UCI del Hospital Cardiovascular de Soacha.

Justicia por el accidente: Preguntas sobre el conductor del bicitaxi

La familia de Diana Estefany también busca respuestas sobre la actuación del conductor del bicitaxi. Johana Quinchía cuestiona por qué el conductor no alertó sobre la falla en los frenos o intentó detener el vehículo con sus pies antes de que la menor saliera disparada. “Yo tengo unos vídeos donde el señor viene a toda velocidad. Si él vio que se quedaron frenos, ¿por qué no frenaba con los pies? Como freno antes de que se tirara la niña y darles el aviso a ellas que se han quedado sin frenos”, se preguntó la tía.

Aunque la Policía logró identificar al conductor, la familia aún no ha presentado una denuncia formal. Johana Quinchía ha manifestado su intención de hacerlo una vez se realicen las exequias de la menor. “Con una denuncia no me van a devolver a mi bebé, pero sí para que se haga justicia”, expresó, evidenciando la determinación de la familia para esclarecer las responsabilidades en la muerte de la niña.

Un llamado a la solidaridad para las exequias

En medio del dolor y la exigencia de justicia, la familia de Diana Estefany Pérez se enfrenta a dificultades económicas para cubrir los gastos de las exequias. Johana Quinchía relató que recientemente también falleció su esposo, lo que ha mermado los recursos familiares. “Nosotros estábamos mal, porque en el momento, yo hace poco también enterré a mi esposo, no teníamos los recursos ahorita para hacer su cristiana sepultura a mi bebé”, dijo con tristeza.

Por ello, la familia ha hecho un llamado a la solidaridad ciudadana. Aquellos que deseen contribuir pueden realizar donaciones a través de Nequi al número 310 2433742. La comunidad de Soacha espera que la justicia actúe prontamente para determinar las causas exactas de la tragedia y las posibles responsabilidades.