“Petro, como representante de los negros en Colombia, le exijo respeto”: Miguel Polo Polo

La noche del martes 15 de julio quedará marcada en la historia de Colombia la noche en que se emitió una de las alocuciones presidenciales más polémicas y extrañas de la historia. Sumado a esto, la transmisión del consejo de ministros también estuvo marcada por polémicas declaraciones del presidente Petro, las cuales, en un momento, fueron claramente racistas en contra del ministro de la Igualdad, Carlos Rocero.

En medio del concejo de ministros el presidente Gustavo Petro se fue en contra de su propio ministro de la Igualdad, Carlos Rocero, por querer sacar a Juan Carlos Florían del ministerio. En medio de la transmisión, el presidente dijo: “a mi nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno. (...) Le prometí a Florían que sería viceminstro y ustedes me lo están echando”.

Fuertes declaraciones de Polo Polo en contra del presidente Petro

Ante estas declaraciones, el congresista Miguel Polo Polo se fue en conta del presidente Petro y le exigió respeto por las comunidades negras del país.

“Estas declaraciones no solo son racistas y soberbias, sino que demuestran que para el señor Petro, el afrocolombiano, solo vale si sigue sus caprichos o si sigue sus dogmas. Para Petro, el negro es libre solo si piensa como él. Puro clasismo disfrazado de retórica revolucionaria. Petro, usted no cree en ninguna diversidad”, aseguró Polo Polo

Sumado a esto, el congresista aseguró que desde el Pacto Histórico utilizan a las poblaciones marginadas como estrategia política y no las defienden por convicción: “ahí está de muestra Francia Márquez. A esta señora cuando le vía la izquierda, la incluían y ahora que ya no le sirve la tiene en un cuarto guardada y escondida. Petro, la dignidad no depende de lo que uno tiene, hace, cree o dice. La dignidad no se gana o se pierde. La dignidad se posee por el simple hecho de ser humano“.

Finalmente, Miguel Polo Polo le envío un claro mensaje al presidente Petro en defensa de las comunidades negras: “Petro, como representante de los negros en Colombia, le exijo respeto, no solo por los negros que le son funcionales a su agenda, sino por todos los negros que estamos fuera de su narrativa ideológica, racista”.