Claudia López arremetió contra la alocución que hizo el presidente Petro: “Es el punto más bajo hasta hoy”

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la alocución presidencial y al consejo de ministros que transmitió en los que el presidente Gustavo Petro se dirigió al país. Entre otras cosas, calificó sus apariciones como un “espectáculo lamentable” y advirtió que lamenta lo que sucedió con las promesas de cambio que había hecho el primer mandatario antes de llegar al poder.

“El espectáculo lamentable y degradante de esta alocución de Petro es el punto más bajo hasta hoy de su Presidencia. Y faltan 12 meses!”, indicó la exalcaldesa de Bogota a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, compartió una caricatura en la cual se mofan del primer mandatario y de los discursos que ha dado en medio de sus alocuciones presidenciales. Además, la exmandataria capitalina recordó que, como precandidata presidencial, promete recomponer el camino.

“Lamentable en lo que quedó la ilusión de cambio que ofreció Petro. La salud destruida, el gas y la energía carísimas, la inseguridad y la politiquería disparadas, y la exhibición de la decadencia y la narrativa de victima.Será duro reconstruir a Colombia, pero lo lograremos!”, señaló Claudia López.

Los polémicos comentarios del presidente Gustavo Petro

En su última intervención el presidente Petro hzio múltiples declaraciones que han causado un gran revuelo en la opinión pública. Quizás una de las más graves fue un comentario racista refiriéndose al manejo en el Ministerio de la Igualdad.

“Lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de la Igualdad. Usted me está echando a los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y prostituirse en París, su lucha. A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales en París”, sostuvo el primer mandatario.

También hizo un comentario que fue calificado como machista por parte de varios de sus críticos. En ese aparte de su discurso se estaba refiriendo a las rencillas internas en el Gobierno.

“Yo me paso el 80 % de mi tiempo, en la alcaldía no tanto... en la Presidencia atendiendo problemas de los conflictos entre las mujeres.Internos, no de afuera. Eso es aquí... Yo me canso. Tanto problema. Y ahí sí la prensa aproecha. A las mujeres de este Gobierno las destroza”, dijo Petro.