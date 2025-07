“Petro, no sea mentiroso. Usted tuteló a la Corte Constitucional para que el CNE no lo investigara”: Mafe Cabal

María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro se emprendieron nuevamente en una batalla pública en redes sociales bajo la polémica por el decreto que firmó el mandatario en el que se determinó que las tutelas en contra del presidente de la República ya no serían competencia exclusiva del Consejo de Estado. Ante esto, Cabal ha sido una de las principales críticas del decreto, asegurando que esta decisión pone en riesgo el sistema judicial y el equilibrio de poderes.

Ante esto, el mandatario ha justificado su decisión asegurando que con el decreto se busca eliminar la elitización de la justicia y una democratización plena, pero para la senadora es una estrategia para escapar a la justicia. A través de su cuenta de X Cabal tildó de mentiroso a Petro y le recordó que, en su momento, le puso una tutela al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no lo investigaran precisamente porque solamente el Consejo de Estado podía hacerlo, pero ahora si quiere que cualquier tribunal lo pueda hacer.

“Petro, no sea tan mentiroso. Usted tuteló en la Corte Constitucional, el Tribunal de más alta jerarquía, la Corte de cierre para evitar que el Consejo Nacional Electoral lo investigara cuando lo pilló en 5.000 millones de pesos que su campaña superara los topes”, aseguró la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático.

De igual forma, Cabal le recordó a Petro que “Ricardo Roa, su gerente, delinquió, violó la ley, pero no les pasa nada. Ahora usted se inventa que el Consejo de Estado ya no es competente porque es la élite. Ahora son cualquier juez de circuito. No, no es cualquier juez de circuito. Entonces, tutelemos para que los jueces de circuito indaguen y cumplan la ley en cuanto que usted debe ser declarado indigno porque es un hecho que violó la norma electoral”.