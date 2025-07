La visa a Estados Unidos sube de precio más del doble por nuevo cobro del Gobierno Trump: conozca cuánto va a costar

El sueño americano está cada vez más lejos de miles de personas en Colombia y varios países del mundo por las nuevas políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha endurecido los requisitos para acceder desde a una visa de turista a la residencia en ese país. Uno de los principales factores que generó esto es el incremento del valor de la visa, que ahora será de más del doble.

El incremento del valor de la visa americana se dio por la nueva ‘One Bug Beautiful Bill Act’ (Gran y Hermosa Ley) la cual incluye, entre otras cosas, recortes fiscales, una reforma sanitaria y políticas de seguridad fronteriza, las cuales instauran una nueva ‘tasa de integridad’ para las solicitudes de visas en todo el mundo.

Esta tasa es una tarifa adicional a los aranceles vigentes que ya aplican para los emisores de visado, lo que se traduce a un incremento de los costos actuales del trámite de la visa. Ahora bien, aunque la ley ya fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos, aún no se conoce cuando va a empezar a regir y cuándo incrementará el valor.

¿Cuánto va a costar la visa a Estados Unidos con el nuevo cobro?

Desde el Gobierno de Estados Unidos recordaron que aún no hay una fecha en la que comenzará el nuevo cobro, pero entregaron detalles sobre a qué visas aplicará y anunciaron en cuánto quedará el cobro. Informaron que el nuevo cobro aplicará para cualquier extranjero al que se le emita una visa de no migrante, es decir, visas de turistas, estudiantes, académicos, trabajadores temporales, etc.

Actualmente la visa americana tiene un costo de 185 dólares y su valor incrementaría en más del doble. El incremento se dará por la nueva tasa de integridad, la cual tendría un costo de 250 dólares; con estos valores claros, la visa americana ahora tendrá un valor de 435 dólares, que al cambio en Colombia tendría un valor aproximado de $1.745.000 pesos.

Estos son los tipos de visa a los que se les aplicará el nuevo cobro

Sumado a esto, aclararon que el cobro de esta nueva tasa de integridad aplicará a las visas:

Visa B-1 de negocios.

Visa B-2 de turismo.

Visas F, J y M de estudiantes.

Visas H-B, L y O de trabajadores temporales.

Visa P para atletas.

Visa R para religiosos.

Finalmente, aunque la ley no lo específica, es posible acceder a un reembolso de los 250 dólares “si dicho extranjero demuestra que cumplió con todas las condiciones de la visa de no inmigrante”. Eso sí, aún no se ha especificado cómo será el proceso del reembolso de este dinero o las condiciones específicas para hacerlo.