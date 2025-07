Abelardo de la Espriella ‘ganó puntos’ con Uribe con propuesta para apoyar a policías y militares en Colombia

En la noche del pasado domingo 13 de julio el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, realizó una convocatoria virtual con varias figuras de la derecha en Colombia para realizar un encuentro virtual en el que estuvieron presentes varios precandidatos a la Presidencia, dentro de ellos Abelardo de la Espriella, quien realizó una propuesta que, para muchos, le hizo “ganar puntos” con Uribe, mismo que estaría pensando en lanzarse como fórmula presidencial.

Foro Programático del Centro Democrático sobre seguridad, así fue llamado este encuentro en el que no solo estuvo presente De la Espriella, también otros políticos que buscan terciarse la banda tricolor tras el fin del mandato de Gustavo Petro, tales como: Paloma Valencia, Andrés Guerra, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Guillermo Zuluaga, entre otros.

Álvaro Uribe Vélez en rueda de prensa Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro

Para dar inicio a las ponencias y conversatorios, Uribe Vélez decidió regalarle unas palabras a los presentes para que guiaran un conversaciones en propuestas para combatir la inseguridad en el país:

“La verdad es que estamos en un momento de Colombia, que lo único que nos tiene que mover es hacer el bien a Colombia. Nosotros contribuir a que todos pensemos que no queremos hacerle mal a nadie, que todos queremos hacerle bien a Colombia, nos deja contentos entre encuentro entre compatriotas”, expresó Uribe Vélez, quien motivó a De la Espriella a desglosar su discurso, mismo en el que dio a conocer que impondrá una Tutela por el presunto desfinanciamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía, añadiendo:

“Gracias presidente por este espacio tan importante para la democracia. Yo no puede hablar de la seguridad sin hablar del origen primario de la misma, el narcotráfico. Hasta que no ataquemos eso, como corresponde, no vamos a solucionar la inseguridad, porque el narcotráfico es el combustible de todas las formas de violencia.”, afirmó el afamado abogado.