“Los que eran amigos antes no lo son ahora” Petro y la necesidad de que Colombia fabrique su propio armamento

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que en el marco de un Consejo de Política Económica y Social (Conpes), se trabaja en la búsqueda de tener “una fuerza pública independiente, que no dependa sino de Colombia misma, no porque rechacemos la ayuda, sino porque un país soberano debe ser así”.

En la inauguración de la decimosegunda edición de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial ‘F-AIR Colombia 2025’, en el aeropuerto internacional José María Córdoba de Rionegro (Antioquia), el jefe de Estado subrayó que en ese propósito “hay dos fases que sobrevienen: una, la compra de armamentos. Dos, la producción de esos armamentos por Colombia misma, para que seamos nosotros los dueños de las armas que producimos”.

Las discusiones para estructurar esas inversiones estratégicas, advirtió, se adelantan ante el Conpes “que está por hacerse. Estoy esperando la información técnica completa, no sólo para aviones, sino para la movilidad mucho más rápida de la fuerza pública en general”.

Recalcó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional “han perdido movilidad por la edad de los instrumentos aéreos y terrestres con que se debería movilizar. Y entonces toca renovar (…) las armas de la República, porque si no, cada vez tendremos más ineficiencia. Y eso bajo las actuales condiciones fiscales, presupuestales del país, se puede hacer a través del mecanismo de vigencia futuras".

En ese proyecto, añadió, “no hay ningún país excluido dentro del campo bélico. Por ninguna razón. Si las armas son suficientemente adaptables a las condiciones colombianas, y para los objetivos que nos hemos propuesto, que es destruir la criminalidad y tener un instrumento de prevención suficiente para asumir los retos de la crisis climática, serán bienvenidas”.

​Sin embargo, resaltó que esa relación se mantendrá mientras Colombia se vuelve autosuficiente, pues “casi desde el origen de la humanidad, y en forma incluso dantesca, este ha sido un principio. Si dependes de otros no sobrevives, porque el mundo cambia, porque lo que eran amigos antes no lo son ahora. Y tenemos que buscar nuestra propia capacidad”.

También manifestó que “hemos determinado que en lo que se trata de compras de armamento que no producimos, lo hagamos con muchos países, que no sea un solo país. Incluso, que no sea con países que hoy son duramente cuestionados en desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta”.

Agregó que “no queremos salir hacia profundizar el conflicto, no nos interesa. Colombia debe, básicamente, a partir de la soberanía nacional mantener la pluralidad de oferentes”.