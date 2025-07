“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”: Petro

El presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales publicó un corto pero contundente mensaje en la noche de este martes, 8 de julio, en el que manifestó claramente que desconfía de la transparencia de las elecciones que se realizarán en el país el próximo año. Lo dijo en respuesta a una noticia en la que se indicaba que aún no se ha firmando ningún contrato para la elaboración de pasaportes.

PUBLICIDAD

El tema de los pasaportes ha estado en la agenda pública desde hace muchos meses, pero en los últimos días se ha complicado mucho más, tanto que la gran escudera del gobierno, Laura Sarabia, habría decidido renunciar por esta razón.

También le puede interesar: Laura Sarabia habló claro sobre lío de los pasaportes: “no estoy dispuesta a engañar a Gustavo Petro”

Petro aseguró que desconfía de la transparencia para el otro año

“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, fue la corta frase que escribió el presidente en su cuenta de X antes Twitter.

Sin duda alguna, el futuro de la impresión de los pasaportes se ha convertido en el tema que maneja el debate en la opinión pública, que incluso tiene divididos a los miembros del gobierno, tal y como quedó evidenciado con la salida de Laura Sarabia del gobierno, algo impensable hasta hace unos meses.

Actualmente la multinacional Thomas Greg & Sons es la encargada de los pasaportes en Colombia, pero el gobierno se ha propuesto que pase a manos de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, pero se conoció que no está lista para esta operación.

Así lo dio a conocer a través de un derecho de petición la senadora Angélica Lozano, que dejó claro que estarían listos hasta el 1 de septiembre tal y como anunció el Gobierno.

PUBLICIDAD

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, afirmó la senadora Lozano.