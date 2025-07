“Feliz cumpleaños Antonella”: Petro le envía mensaje a su hija y llama la atención por lo “simple” y la foto publicada

Antonella Petro la hija menor del presidente Gustavo Petro, cumplió años este lunes 7 de julio. La joven mujer celebró 17 años de vida y como ha sido costumbre, la familia presidencial dio muestras de cariño enviándole mensajes en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Lea también: “Controlada la inflación en Colombia”: Petro destaca logro y le hace advertencia al Banco de la República

Una de las primeras en hacerlo fue su hermana Sofía Petro, quien por medio de historias en Instagram, dio a conocer el cariño y amor que le tiene a su hermana menor.

Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama de la Nación, también se sumó a los mensajes de felicitación, escribiéndole a Antonella:

“Feliz cumpleaños mi niña, que sean muchos más”, escribió el hombre a quien Petro le dio su apellido.

Verónica Alcocer por su parte, fue quien más se extendió en los mensajes de cumpleaños, revelando el gran amor que le tiene a su hija.

“¡Feliz cumpleaños, mi amor! Gracias por ser luz en nuestras vidas, por enseñarnos con tu forma de ser, tu alegría y tu corazón inmenso. Me siento profundamente orgullosa de ser tu mamá, y es un privilegio acompañarte en cada paso de tu camino. Te amo con el alma", dijo la primera dama.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a todas estas muestras de cariño sorprendió la publicación del mismo presidente Petro, ya que envió un escueto mensaje, algo que sorprendió a su misma comunidad porque siempre se caracterizó por escribir sentidos mensajes a su hija menor.

“Feliz cumpleaños, Antonella”, fue lo que posteó el presidente.

Pero otro aspecto llamativo, fue la foto que compartió, se trataba de una captura de pantalla en la que buscó en la red sociales “X” (antes Twitter), lo mismo que le había escrito el año pasado a Antonella.

Algunos de sus seguidores se extrañaron de este comportamiento:

“Valdría la pena si quiera un mejor recorte de la foto con su hija Presidente. Ya no no revisa ni lo que publica.”;" En un año no fue capaz de sacarse otra foto con su hija y le tocó buscar un trino en su propia cuenta de X...“, fueron algunos de los comentarios.