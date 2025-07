La adolescente que tiroteó su escuela por odiar los lunes

El 29 de enero de 1979, el estado de California vivió una de las tragedias escolares más perturbadoras de la historia. Brenda Spencer, una adolescente de 16 años, abrió fuego desde la ventana de su habitación contra los alumnos y docentes de la Cleveland Elementary School, en San Diego. Su motivo dejó helado al mundo: “No me gustan los lunes. ¡Son tan aburridos! Solo lo hice para animarme el día”.

¿Quién era Brenda Spencer?

Brenda Ann Spencer era una joven introvertida, con historial de consumo de drogas, robos y problemas de conducta. Su apariencia física —cabello rojo, pecas, delgadez extrema y miopía— era objeto de burla, lo que profundizó sus problemas de autoestima. Fue diagnosticada con una lesión cerebral, posiblemente causada por un accidente de bicicleta, y un comportamiento antisocial severo, con incapacidad para gestionar el estrés.

A pesar de que especialistas recomendaron su internamiento en un centro psiquiátrico, su padre, Wallace Spencer, se negó. Paradójicamente, él fue quien le regaló el rifle semiautomático Ruger .22 con mira telescópica que ella usó para cometer el tiroteo.

El tiroteo en Cleveland Elementary School

Eran las 8:30 a.m. cuando Brenda comenzó a disparar contra los niños que esperaban la apertura del colegio. Desde la ventana de su casa, ubicada justo al frente, disparó 36 veces. El director de la escuela, Burton Wragg, y el vigilante Mike Suchar murieron al intentar proteger a los estudiantes. Otras ocho personas resultaron heridas.

Durante el juicio, Brenda confesó que observaba a los niños “como patos en una laguna” y que simplemente decidió disparar porque le parecía fácil.

Detención y juicio

Tras seis horas de tensión, la policía logró que Spencer se entregara con una curiosa estrategia: le ofrecieron una hamburguesa de Burger King. En su juicio, Brenda fue juzgada como adulta y sentenciada a cadena perpetua revisable. Aunque confesó haber consumido alcohol y drogas antes del crimen, los exámenes toxicológicos no lo confirmaron.

Además, testigos declararon que Brenda quería ser francotiradora, cazaba pájaros por diversión y planeaba el ataque para “salir en la televisión”.

¿Dónde está hoy Brenda Spencer?

Brenda cumple condena en la Institución Penitenciaria de Mujeres de Chino, California. En 2001, demandó a su padre por abuso sexual, aunque nunca se probó judicialmente. Ha solicitado libertad condicional en tres ocasiones (2001, 2005 y 2009), todas negadas por ser considerada aún un peligro para la sociedad.

Hoy, con 59 años y a la espera de una nueva audiencia en septiembre de 2025, su caso vuelve a estar en el ojo público.

Una tragedia que inspiró una canción

La matanza perpetrada por Brenda Spencer inspiró a la banda irlandesa The Boomtown Rats a componer la canción “I Don’t Like Mondays”, que se convirtió en un himno de advertencia sobre la violencia juvenil y la salud mental no tratada.