“El pueblo quiere es reelegirme”: Petro le respondió a Álvaro Leyva por plan para derrocarlo

El presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales publicó un mensaje en respuesta a las declaraciones de Álvaro Leyva sobre el plan de derrocarlo, luego que diera explicaciones por los audios que fueron revelados por el diario El País de España. Según el mandatario, el pueblo no quiere derrocarlo y que en realidad “lo que quiere es reelegirme”.

Petro a través de su cuenta de X antes Twitter, le respondió a las declaraciones del excanciller a la revista Semana, en donde habló abiertamente de los audios en los que queda en evidencia su deseo de que el presidente deje el cargo.

Petro aseguró que el pueblo no quiere derrocarlo, que quiere reelegirlo

“El delincuente no es el que graba si fue invitado a la charla. El delincuente es el que invita a ser escuchado en el plan de derrocar a un presidente elegido popularmente. Culpable de querer tumbar un presidente e intentar hacerlo; culpable de desear la muerte de la persona que lo ayudó. No es una necesidad nacional el derrocarme, ya lo hubiera hecho el pueblo que quiere es reelegirme. Es la necesidad imperiosa de los descendientes de los esclavistas que no quieren que el pueblo se emancipe", escribió el presidente en respuesta a un video en el que aparece Leyva durante la entrevista.

En el video se le escucha decir al excanciller: “Yo aspiro a que el presidente de vaya. Se lo anticipo de una vez, yo creo que es una necesidad nacional”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "El pueblo quiere que se vaya el 7 de agosto de 2026. Ni antes, ni después“, ”Queremos reelección de nuestro presidente Petro“, ”Ree que? Jajajaja este man esta muy convencido, queremos es que termine su mandato y no volver a saber de usted jamás!“, ”Cuando uno se cree sus propias mentiras" y "Es lo que deseas, reelegirte. Pero te quedarás con las ganas“.