“Fuerzas organizadas del narcotráfico mundial”: Petro revela quiénes quieren quebrar las relaciones con EE.UU

La tensa relación diplomática que vive actualmente los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, ha generado reacciones de la razón por la que desde que asumió Donald Trump como presidente norteamericano, no hay un diálogo fluido con el mandatario Gustavo Petro.

Precisamente, el jefe de Estado colombiano, publicó un mensaje en su cuenta “X” (antes Twitter), sobre quiénes estarían detrás del objetivo de quebrar la histórica conexión que tienen ambos países.

"Son las fuerzas más organizadas del narcotráfico mundial de la cocaína, las que quieren la destrucción de las relaciones diplomáticas entre Colombia y los EEUU“, escribió Petro.

Antes, el mandatario había señalado sobre el secretario de Estado Marco Rubio y el presunto intento de golpe de Estado.

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado (…), porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino a la de otros y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la Fiscal General de la Nación tiene que establecer, no yo”.

Durante la posesión de Héctor Alfonso Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, el presidente agregó: “No creo que un Gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando y un problema en Gaza y un problema en Ucrania y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia, sabiendo que si pierde la Gran Colombia pierden toda la América del Sur y la América Central y el Caribe. No son tontos. Entonces, Marco Rubio no está en eso”.

El mandatario recalcó que quienes sí están en intentos para tumbarlo son otros, a quienes –explicó– “yo llamaría apátridas, porque incluso le propusieron la Junta del Narcotráfico hacer un golpe de Estado para tumbar a Petro. Pues aquí los estoy esperando”.

En su intervención sostuvo además que “hay fuerzas de la extrema derecha, que ya hemos visto actuar, tratando de cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, porque “les interesa”.

En este punto, el jefe de Estado indicó que “si se cortan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, buena parte del andamiaje que hemos construido, no solo en este Gobierno, de lucha contra el crimen organizado, se desploma”.