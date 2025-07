Condenan y ordenan captura de mujer bogotana señalada de ahogar a su propio bebé en playa de Santa Marta

Hay consternación en la Costa Caribe a raíz de una noticia judicial que se conoció recientemente. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Marta condenó y ordenó la captura de Yenni Alexandra Higuera Casallas, señalada de ahogar a su bebé de 15 meses en una playa de la ciudad en 2022.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el bebé se había ahogado en una playa de la vereda Buriticá de Santa Marta. Las autoridades judiciales investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que no se habría tratado de un hecho accidental.

El proceso penal, sin embargo, estuvo envuelto en una fuerte polémica debido a que la mujer señalada del asesinato fue dejada en libertad por vencimiento de términos. Esto, sin embargo, no implicaba que los mujer fuera inocente o que no siguiera vinculada a la investigación.

De hecho, tras la condena dictaminada por el juzgado de Santa Marta, la mujer debe esperar a que le confirmen cuál será la pena que le impondrán. Esto solo se sabrá en la audiencia de lectura de sentencia.

“Ojalá pague todo lo que le hizo a mi hijo”: papá del bebé que murió ahogado.

Yenni Alexandra es una enfermera que, para la época de los hechos, tenía 25 años. En abril del 2022 había viajado hacia Santa Marta con su hijo de 15 meses. El bebé, sin embargo, no regresó de la playa adonde había llegado con su mamá. El cadáver fue encontrado en un carro que estaba parqueado cerca del mar.

En medio del juicio hubo dos hipótesis en pugna. Mientras que la defensa aseguraba que se trataba de un accidente, la tesis de la Fiscalía apuntaba a que la mujer habría ahogado al bebé a propósito.

“Se acaba un proceso de duelo y tristeza para que la muerte de mi hijo Samuel no quedara en la impunidad. Le agradezco a la firma del doctor Iguarán por todo su trabajo y su apoyo para que esto no quedara impune. Ya no podré estar con una felicidad completa, pero la responsable va a ser condenada y ojalá pague todo lo que le hizo a mi hijo”, aseguró Edwin Guerrero, padre del bebé, cuyas palabras fueron citadas por el diario El Tiempo.