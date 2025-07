“En la Tadeo creemos en la diversidad”: Elizabeth Torres Tenorio

Muchos jóvenes prefieren un curso virtual que entrar a una universidad. ¿Cómo convencerlos de ser profesionales?

PUBLICIDAD

Ese es un punto súper importante. Nosotros en la universidad creemos en la diversidad, en la pluralidad. Siempre hemos tenido nuestro ADN y creemos fundamental que los chicos sean libres y por eso hemos hecho en los últimos años muchos estudios con estudiantes, con aspirantes, con profesores, tratando de buscar qué quiere la gente, qué quieren los chicos. Y lo que tú dices es cierto: a veces no quieren carreras tan largas, quieren carreras más cortas, más tecnológicas, carreras con mayor impacto hacia el lado laboral y por lo tanto nuestros currículos han venido cambiando. Nosotros tenemos carreras en las que los estudiantes combinan la teoría con la práctica y muchos de los que vienen a la universidad realmente se enamoran de esto. Desde el día uno estamos haciendo prácticas, ya sea en la Facultad de Artes y Diseño, o en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en las biologías, en las ingenierías, en Comunicación Social, en Derecho siempre estamos haciendo prácticas y ese es nuestro sello: tener esa combinación entre teoría y práctica que a los chicos los enamora.

¿Qué tan difícil es esta apuesta con los profesores?

Es el reto que tenemos los profesores, y me incluyo dentro de ese mundo, porque casi siempre estamos orientados a dictar una teoría en un libro y un capítulo y un ejercicio. Nosotros evolucionamos y cada semestre tenemos unas revisiones curriculares importantísimas en las que estamos mirando qué pasa en la vida real y cómo en las profesiones se emplean las diferentes tecnologías, las tecnologías de punta, la inteligencia artificial… Durante los últimos 20 años hemos tenido ese sello. Los profesores que entramos en la universidad sabemos que tenemos que tener esa combinación de teoría y práctica.

¿Cómo es la oferta digital de la Tadeo?

Incluso antes de la pandemia ya teníamos en la universidad lo que denominamos las aulas móviles y las aulas híbridas, porque entendíamos no es solamente de Bogotá, tenemos estudiantes de Neiva, de Cúcuta, de Pereira, de Pasto y los estudiantes nos exigen estar conectados a toda hora y estar conectados en la virtualidad. La pandemia nos aceleró a todos, inevitablemente, y después de la pandemia lo tenemos mucho más claro. Los estudiantes en la mayoría del tiempo quieren estar en su casa, pero quieren venir a la universidad; quieren socializar, pero también quieren estar en clase con un profesor que está a nivel internacional. Entonces, la ventaja de la virtualidad y de los programas virtuales que tenemos ahora es justamente eso: que combina no solamente la teoría y la práctica de la que hablamos, sino también de invitados internacionales, invitados especiales y que no tienes que estar sentado en un salón para aprender. Vas a tu propio ritmo, tienes, tecnologías para trabajar, entonces la universidad nos ha fortalecido todo el tema de la virtualidad en los programas que tenemos actualmente. Igual en inteligencia artificial, todos los programas en este momento tienen las inducciones de inteligencia artificial y están programando los ingenieros con inteligencia artificial, están diagramando los diseñadores, sacando nuevas piezas los publicistas… Es un nuevo mundo y tenemos que estar listos para que los estudiantes que vienen, que vienen muy digitales, pues se enamoren de la universidad.

Es decir, la Tadeo ha dado ese paso adelante para entender que la IA es una herramienta que va a ayudar al futuro profesional, no es la competencia…

PUBLICIDAD

Exactamente, y un poco se han creado muchas discusiones académicas. Cuando empezábamos a usarla, nos decían: “no, ¿pero cómo es posible? Hemos venido usando esto como una herramienta. O sea, es como quedarnos en la máquina de escribir y no pasar al computador. Es una herramienta nueva, hay que aprenderla, hay que manejarla y hay que humanizarla, porque la inteligencia artificial te saca muchas cosas, pero no es lo que tú quieres al 100%. Entonces el individuo y su creatividad siempre está por detrás.

¿Ha crecido el número de estudiantes de otras zonas del país?

Sí, efectivamente tenemos estudiantes de la región. Cali, por ejemplo, es una muy buena plaza para nosotros, chicos súper preparados, muy buenos colegios. Medellín, que era una de las plazas que a veces no tanto, está creciendo mucho. Bucaramanga, Barranquilla, la Costa crece muy bien: tenemos sede en Santa Marta, en Cartagena, entonces tenemos nuestro nombre también allá. Pasto es una región interesante. Entonces sí, realmente trabajamos mucho, no solamente en Bogotá, sino en Región.

Qué bueno, porque uno piensa en la Tadeo y, lo dice en el nombre, piensa en la Universidad de Bogotá. Pero cada vez están volviéndose más nacionales...

Pero mira que es parte de lo que enamora cuando vamos a Región. En Bogotá somos la Tadeo, pero en la región somos la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Entonces tenemos como ese plus, ese caché adicional.

¿Cómo llamar la atención de los que están buscando algo diferente a una carrera?

Tenemos muchos diplomados interesantes; el mercado está cambiando, entonces tenemos una población un poco mayor de la que tomaba antes un diplomado, entonces tenemos personas de pronto de 50 o más que van buscando cosas nuevas. Tenemos diplomados no solamente para los chicos jóvenes en inteligencia artificial y tecnología, sino que tenemos un nuevo espacio que se llama Escuela de Oficios Contemporáneos, donde tú, si ya tienes tu profesión o no la tienes, decides estudiar algo particular, pues te lo ofrecemos. Un ejemplo: está muy de moda que las mujeres volvamos a tejer, entonces hay cursos de tejido, hay cursos de mochilas, hay cursos de maquillaje, con la Facultad de Artes, de Educación Continua. Entonces estamos innovando para esta nueva generación de 50 o más que quiere estudiar, pero también con los chicos adolescentes que están antes de entrar en la universidad. No solo hay que convencerlos de que vengan a estudiar con nosotros, sino que también aprendan de la tecnología con la que salen a nivel de pregrado o que también se capaciten en temas digitales o en temas de content management, que les gusta mucho, para avanzar en su proceso si es que no es hacer una carrera.

Vea na entrevista completa con Elizabeth Torres Tenorio en nuestro canal de YouTube