¿Donald Trump tiene demencia? Las señales que preocupan a su familia y a expertos

La preocupación por el estado de salud mental del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa en aumento tras nuevas declaraciones de su sobrino, Fred Trump III, quien expresó abiertamente su inquietud por un presunto deterioro cognitivo en el mandatario, citando antecedentes familiares de demencia.

Durante una entrevista reciente, Fred Trump III señaló que ha observado comportamientos en su tío que le recuerdan a otros casos de demencia en la familia, como el de su primo John Walters. La alarma se intensificó luego de que varios medios estadounidenses difundieran imágenes del presidente tropezando al subir las escaleras del Air Force One el pasado 1 de julio en la Base Conjunta Andrews, justo antes de viajar a Florida.

Cuando les muestren el video de Trump tropezando al subir las escaleras del Air Force One, recuerden mostrarles la versión completa donde el secretario Rubio también tropezó alli🤭 pic.twitter.com/Q89amAVYRQ — Gabriela Albores (@GabrielaAlbore7) June 8, 2025

Expertos identifican señales tempranas de demencia en Trump

El Dr. John Gartner, psicólogo clínico y reconocido especialista en salud mental presidencial, afirmó que el comportamiento del presidente Trump presenta al menos cuatro señales preocupantes asociadas con las primeras etapas de la demencia frontotemporal. “Observamos un deterioro progresivo en sus habilidades motoras, particularmente al caminar y al subir escaleras”, explicó Gartner en el programa The Dean Obeidallah Show.

Según el experto, el presidente —quien recientemente cumplió 79 años— habría comenzado a mostrar un balanceo anormal en la pierna derecha, una característica diagnóstica clave de esa condición. Además, se le ha visto apoyarse excesivamente en su pierna izquierda, lo que fue captado por cámaras durante su salida de la cumbre de la OTAN en los Países Bajos.

Tropiezos, lentitud y videos que preocupan

En redes sociales, se ha viralizado un video que recopila momentos en los que Trump parece tropezar, cojear o mostrar dificultad para caminar, alimentando la percepción de un deterioro físico. “Un tropiezo no es diagnóstico de nada, pero el patrón repetido, junto con otras señales, sí levanta banderas rojas”, afirmó Gartner.

Algunos rumores incluso apuntan a que el presidente oculta un catéter bajo su pantalón, lo que, de confirmarse, podría reforzar la hipótesis de una condición neurológica más seria.

Evaluaciones médicas

A pesar de las preocupaciones, informes médicos recientes indican que Trump superó con éxito la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA), obteniendo una puntuación perfecta de 30 sobre 30. Además, no se hallaron signos de depresión ni ansiedad. No obstante, especialistas advierten que este tipo de pruebas no siempre detectan fases tempranas de demencia, especialmente si los síntomas son más físicos que cognitivos.

Precedentes familiares

Fred Trump III recordó que varios miembros de la familia Trump han enfrentado enfermedades mentales en el pasado, lo que, según él, refuerza la necesidad de vigilancia médica continua sobre la salud del presidente. “Lo que veo me preocupa. No se trata de política, se trata de salud pública”, declaró.