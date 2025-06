“Si el congreso no aprueba la reforma a la salud, simplemente el sistema se quiebra”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió a una decisión de la Corte Constitucional que tumbó la intervención que ordenó la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS Sanitas. A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario indicó que acatará este fallo, pero sostuvo que si el Congreso no aprueba su reforma a la salud, el sistema podría colapsar.

“He tratado de evitar la liquidación de EPS y por eso soy el presidente que menos las ha hecho; la liquidación significa que los afiliados pasan a otras EPS por designación oficial, y las deudas, provocadas por decisiones privadas, se pagan con los activos de la empresa, que casi siempre solo son dineros públicos, y que siempre valen menos que la deuda. Es una gran estafa a la red pública y privada hospitalaria, se hizo en Medimás, Cafesalud, Saludcoop y más de un centenar”, indicó el primer mandatario.

Así mismo, compartió cifras que muestran que durante los gobiernos de sus antecesores fueron liquidadas más EPS que en su administración. No obstante, señaló que cuando esto ocurre, con frecuencia las deudas que tenían esas empresas se quedan pendientes de pagos. Además, señaló que estas liquidaciones también han generado que los recursos de la salud se concentren en pocas EPS.

Esto, argumentó, habría generado el cierre del hospital San Juan de Dios de Bogotá y otros centros de salud públicos que en otras épocas eran claves para las redes sanitarias.

“Tenemos un sistema que devora el erario por billones y niega atenciones y quiebra la red pública y privada hospitalaria, ese sistema siempre exigirá subir la unidad de financiación por asegurado, UPC, por encima de la inflación real. Ese sobrecosto no irá a mejor atención al paciente, ni a las reservas técnicas que son obligatorias, sino las devorará el grupo de propietarios.Una aberración de ese tamaño solo se mantiene comprando la política. Keralty ha sido, inconstitucionalmente un comprador de la política”, advirtió el primer mandatario.

El incierto futuro de la reforma a la salud

Y señaló que en adelante el futuro del sistema de salud quedará en manos del Congreso de la República. De hecho, recordó que la reforma está siendo discutida y ya pasó al tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. El problema es que fue justamente esa comisión la que había hundido inicialmente la reforma laboral, lo que generó un gran disgusto en el Ejecutivo.

Aunque la reforma laboral más tarde resucitó, la estrategia fue discutirla en la Comisión Cuarta del Senado. Es decir, el futuro de la reforma a la salud en la Comisión Séptima es incierto. Aun así, el primer mandatario le hizo un llamado al Congreso expresando la importancia de ese proyecto de ley.

“Si el congreso no aprueba la reforma a la salud, simplemente el sistema se quiebra. Las aseguradoras financieras o actuales EPS que no cumplan con las reservas técnicas que exije la ley para esta actividad, deberán liquidarse y sus pacientes quedan en las que sobrevivan, tal situación solo producirá que el número de EPS disminuya, creando un cartel de la intermediación privada de la salud, todo financiado por el conjunto de los colombianos, que no solo financia la operación, sino, tambien, el patrimonio particular de los dueños y las grandes rentas que se van del paísLa nación podrá pagar las deudas privadas, hoy en propiedad de las EPS privadas sin reservas técnicas solo con recursos adicionales al presupuesto, estos o son deuda pública, es decir las paga el pueblo, injusticia que no permito, o las pagan los grandes contribuyentes”, concluyó el primer mandatario.

Petro acatará la sentencia de la Corte Constitucional sobre la EPS Sanitas

El primer mandatario volvió a defender que la alternativa más viable es, precisamente, la que propone el Gobierno Nacional: que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y se conviertan en gestoras de salud.

Y concluyó su publicación señalando que si bien acata la decisión de la Corte Constitucional, la EPS también tiene obligaciones ante la ley.

“Acato la sentencia que, según lo que se comunica por parte de la corte, versa sobre irregularidades procedimentales en la intervención de Colsanitas (SIC), que pasa a ser libre de intevención y por tanto responsable pleno de las leyes financieras y de la conformacion de reservas técnicas y del pago de su deuda a la red hospitalaria“, puntualizó Petro.