Mentiras y discursos de odio: la difícil experiencia trans en las redes sociales

Las experiencias de vida trans están marcadas por la hostilidad. No es gratuito que tengan más barreras para acceder al mercado laboral o tasas de suicidio más altas que el resto de la población. Además, no es raro que sufran todo tipo de violencias solo por expresar su identidad de género. Esta exposición es especialmente alta en las redes sociales, donde las personas sienten que pueden arrojar discursos de odio sin consecuencias y donde hay actores políticos interesados en crear narrativas hostiles hacia la población LGBTIQ+.

Sobre los discursos de odio, el marco legal colombiano ha sido muy claro. No se puede tipificar como tal cualquier comentario o insulto lanzado públicamente. Según la sentencia SU-355 de la Corte Constitucional, se trata de un “mensaje oral, escrito o simbólico que excede la simple emisión de una palabra u opinión, el cual es dirigido contra personas o grupos que han sido sistemáticamente discriminados y que es capaz de producir un daño”.

Pero una cosa es que las normas existan y otra que se apliquen. Más aún, cuando se habla de un espacio digital tan dinámico y cambiante como las redes sociales. Las autoridades no tienen forma de revisar millones de trinos, comentarios, publicaciones y videos que se producen a diario en Colombia.

Esta diversidad de canales hace que los discursos de odio proliferen en los espacios digitales. “Hay ciertos patrones que se repiten con mucha fuerza. Uno de los más comunes es el uso del término ‘ideología de género’ para desacreditar la lucha por los derechos. También es frecuente encontrar críticas a lo que algunos consideran supuestos privilegios y una fuerte oposición a temas como la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Este tipo de narrativas se replican en muchos países desde Brasil y Estados Unidos hasta España, pasando por Colombia y Ecuador, y suelen tomar más fuerza en momentos clave como el Mes del Orgullo, cuando hay mayor visibilidad pública”, le contó a PUBLIMETRO David González Natal, socio y director de Latam Norte de Llorente y Cuenca, una consultora de comunicaciones que les ha seguido la pista a los discursos de odio contra poblaciones LGBTIQ+ en varios países.

Narrativas falsas sobre mutilaciones y agendas “globalistas”

Ale Gómez, quien coordina el Área de Incidencia y Litigio en la fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (Gaat), sostuvo que también es frecuente que se difundan en internet narrativas sobre una supuesta “agenda globalista”, un elemento discursivo frecuentemente usado por líderes políticos antiderechos. Según esas teorías, darles derechos a las personas trans supone “imponer” una ideología para promover una especie de “transexualización” de las personas.

Ale recordó una polémica que hubo debido a la circular 2024150000000011-5, expedida por la Superintendencia de Salud el año pasado. En redes sociales se difundió masivamente que este documento ordenaba una supuesta conversión de sexo para los menores de edad, una medida que no solo no estaba incluida en la circular, sino que sería abiertamente inconstitucional.

“Esa normativa lo que buscaba era materializar una sentencia previa de la Corte Constitucional que habla de que las personas menores de edad también tienen derecho a acceder a afirmaciones de género en el marco de la salud. Y ordenó la actualización de las guías de práctica médica para garantizar el acceso a ese derecho. Lo que hace la circular es generar una serie de mecanismos para implementar eso y para garantizar el derecho a la salud de las personas menores de 18 años”, explicó Ale.

Así mismo, sostuvo que, más allá de la información falsa que se difunde en redes sociales, lo cierto es que la afirmación de género no se reduce a procedimientos quirúrgicos irreversibles.

Por ejemplo, hay afirmaciones sociales, que incluyen asuntos como la modificación del documento de identidad y la inclusión en entornos familiares y educativos.

En segunda instancia, señaló que hay procedimientos de afirmación de género hormonales y, en tercer lugar, procedimientos quirúrgicos. Ambos deben ser garantizados por el sistema de salud.

“En Colombia, las personas trans tienen derecho los tres procesos de afirmación: los sociales, los hormonales y los quirúrgicos. Sin embargo, específicamente, las personas menores de 18 años no tienen derecho a las cirugías de afirmación de género. Entonces, son falsas las narrativas que hablan de mutilación genital y de cirugías irreversibles a menores de edad”, explicó Ale.

No obstante, señaló que hay adolescentes que sí optan por usar bloqueadores hormonales, que son reversibles y que a la larga podrían ayudar a proteger su salud mental. Sobre este asunto específico, es clave tener presente que las normas en Colombia le dan una prelación especial al consentimiento de los menores de edad, quienes tienen el derecho de decidir sobre sus cuerpos. Además, tienen el derecho a acceder a información completa antes de someterse a dichos procedimientos.

De las discusiones políticas a las redes

Ale también destacó que en Colombia algunas discusiones políticas han exacerbado el odio y la discriminación contra las personas trans en las redes sociales. Entre otras cosas, mencionó los recientes debates que se han dado en el Congreso sobre proyectos de ley como ´Nada que curar’, que busca erradicar las mal llamadas prácticas de conversión en el país.

“Cuando se iba a discutir el proyecto se dio una campaña de desinformación y de discursos de odio que promueven la eliminación de derechos para las personas. En ese marco, se utilizó un video de actores y personas de la farándula que repetían algo que el proyecto de ley no tenía”, sostuvo Ale. En esa medida, indicó que torpedearon la discusión legislativa.

Adicionalmente, mencionó el proyecto de ley ‘Con los niños no te metas’, que busca limitar los derechos de las personas trans, en particular, de los niños. Entre otras cosas, tiene la intención de que niños y niñas no puedan acceder a los métodos de afirmación de género a los que pueden acudir hoy.

“Dicen ‘con los niños no te metas’, pero ignoran las preferencias de niños, niñas y padres que les acompañan”, expresó Ale.

El paradigmático caso de Westcol

Aunque es cierto que hay innumerables barreras para que las personas de la población LGBTIQ+ tengan garantías a la hora de participar en los espacios virtuales, hay que decir que la justicia colombiana no ha hecho oídos sordos con los discursos de odio y ya ha sentado una posición al respecto.

Ale advirtió que un hecho paradigmático en este camino fue la sentencia que emitió la Corte Constitucional contra el creador de contenido Luis Villa (conocido en redes sociales como Westcol) a raíz de unos comentarios violentos y transfóbicos que pronunció durante una de sus transmisiones en vivo.

En su momento, la Corte Constitucional le ordenó hacer una publicación en la cual les explicara a sus seguidores los impactos negativos de los discursos discriminatorios difundidos a través de las redes sociales en las vidas de múltiples personas.

Además, previno a la compañía Google “que garantice al interior de la plataforma YouTube y en su procedimiento, un trámite oportuno a denuncias sobre discursos de odio o cualquier otro discurso prohibido por la normativa constitucional e internacional y por los lineamientos o normas comunitarias establecidas por el mismo intermediario de Internet”.

Para Ale, sin embargo, el camino no pasa por endurecer los castigos judiciales contra los discursos en redes sociales, sino por atacar la raíz de un problema que es sobre todo social.

“Necesitamos tener una reflexión como sociedad respecto a qué discursos consideramos violentos y cuáles no, porque hay una normalización de ciertas violencias. Sobre todo, hacia las personas trans”, puntualizó Ale.

*Este artículo hace parte del especial periodístico que lanzó PUBLIMETRO COLOMBIA a propósito del mes del orgullo LGBTIQ+. Puede verlo completo haciendo clic aquí.