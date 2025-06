“No es un delincuente, es una persona en rehabilitación” Petro sobre los jefes de bandas delincuenciales de Medellín

En un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió al evento que realizó en Medellín, más exactamente en la plaza La Alpujarra, donde invitó a los líderes de las bandas criminales de la ciudad que están actualmente presos.

El hecho que sucedió el pasado sábado 21 de junio, generó toda una polémica en los sectores políticos, ya que en el encuentro estaban alias Tom (de la banda Los Mesa), alias Douglas (de La Terraza), alias Pesebre (de Los Pesebreros) y alias Vallejo (del 12 de octubre).

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue el primero en reaccionar y condenar el encuentro, ya que según él, estos criminales continúan delinquiendo desde la cárcel de Itagüí.

Petro señaló en la noche de este martes 24 de junio:

“En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas. Con delincuentes hablaron alcaldes y otros. La prensa se olvida de un principio universal de la justicia, el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Como aquí ven la justicia como venganza, no ven la gente que está allá en las cárceles como gente en rehabilitación", dijo el mandatario.

Petro continúo:

“Entonces, frente a la plaza de La Alpujarra lo que hubo fue personas en condición de presos diciéndole al pueblo de Medellín, en donde hicieron sus víctimas, que están dispuestos a restaurar e indemnizar”.

Petro le responde a Fajardo

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas del precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien aseguró que el actual Gobierno deja un “desorden muy grande”.

En su publicación, el jefe de Estado fue enfático y dejó claro que “desorden no es que caiga la pobreza, el hambre y tengamos la tasa de desocupación más baja de la historia del siglo”.

Adicionalmente, le aseguró que “desorden no es que el narcotráfico se sienta por fin golpeado por el alto nivel de incautaciones. Desorden no es que tengamos un pueblo con ganas de participar en las decisiones de un país”.

Para el mandatario de los colombianos es evidente que existen grandes avances que han cambiado el sentido social del país.