“No se conviertan en heraldos de la muerte”: El mensaje de Petro en plena madrugada sobre el atentado a Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales, un particular mensaje en plena madrugada del viernes 20 de junio. El mandatario a las 2 de la mañana se refirió a un reportaje realizado por Noticias Caracol sobre el atentado a Miguel Uribe.

Criticó este medio de comunicación por “sugerir” que el hecho criminal al precandidato presidencial tuvo motivos políticos.

“En este momento estoy viendo la información de Noticias Caracol sobre el atentado al senador Miguel Uribe. Casi no veo televisión, ya no me gusta, pero si millones de colombianos.Y entiendo, el mensaje subliminal, que enredan en información, sugieren que la fiscalía dijo que había un fín político. Eso no se puede decir, aún hoy, y aunque es, una hipótesis de investigación, aún no se puede decir con certeza, que haya fines políticos en el atentado y, peor aún, cual interés político, tendría el verdadero asesino”, escribió Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter).

El jefe de Estado llamó al noticiero a ser “responsables” con la información.

“Hasta ahora, los capturados, solo son miembros del microtráfico bogotano, y aun no hay certezas de los autores intelectuales.Caracol debe ser responsable con la sociedad colombiana. El estado quiere establecer la verdad jurídica, no nos importan ni los odios políticos, ni las venganzas; así han hecho matar literalmente a millones de colombianos. No se se conviertan en heraldos de la muerte, sean heraldos de la vida y la verdad.Sean responsables”, concluyó el mensaje de Gustavo Petro.

Petro acata decisión del Consejo de Estado sobre decreto de Consulta Popular

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que acata la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de suspender el decreto 0639 de 2025 que convoca la Consulta Popular, pero no la comparte, por lo que anunció que interpondrá los recursos de ley.

En su la publicación, el jefe de Estado aseguró que “acato esa decisión, pero no la comparto, dado que, repetitivamente al presidente se le quita su poder constitucional, y al pueblo en sus derechos convencionales como elector, y ahora, transitoriamente, como el mayor poder legítimo de la nación, en la sección quinta”.

Por esta razón, reiteró que respeta esta medida cautelar que definió la Sección Quinta del Consejo de Estado, que suspendió los efectos del decreto mientras analiza los alcances jurídicos de una demanda interpuesta, pero insistió en que “me siento irrespetado; interpondré los recursos de ley”.