“Parece un matón de barrio”: Daniel Samper Ospina por declaración de Petro contra el registrador

Hernán Penagos, registrador Nacional del Estado Civil, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado, que suspendió los efectos del Decreto 0639 del 11 de junio, con el que el presidente Gustavo Petro convocó la consulta popular por vía administrativa, en la que aseguró que lo correcto siempre ha sido esperar a que las cortes decidan.

“Tal y como lo planteamos esta semana, lo correcto siempre ha sido esperar a que las cortes decidan y en este caso, el Consejo de Estado tomó una decisión que ordena suspender el decreto y seguramente en las próximas semanas se expedirá una sentencia. Verán ustedes que ante controversias como las que hoy está teniendo el país, que no tienen precedentes, por lo menos en la historia reciente de Colombia, lo correcto es acudir a las Cortes", dijo el registrador a través de un video.

“Usted no es dueño del estado”, le dijo Daniel Samper Ospina a Petro

El presidente durante su más reciente Consejo de Ministros se refirió a las declaraciones del registración nacional diciendo: “El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo, está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. ‘Que hasta que se pronuncie’, no señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley. Ah, que se pronunciaron, pues sí, de pronto me pronuncio yo primero”.

El reconocido periodista publicó el video con un mensaje en el que dijo: "Parece un matón de barrio… El estado de derecho se respeta, presidente: usted no es dueño del estado“.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que "El Registrador NO es subalterno del presidente. Hace parte de los que algunos dominan el 4to poder público: el poder electoral“, ”Petro tiene una fijación con estirar todo: estira la Constitución, estira los límites del poder, estira su piel… y quién sabe si también quiere estirar su mandato“, y ”Qué descaro, lo peor es que no conoce ni cómo funciona nada. Cree que puede manejar el Estado, como si fuera la cocina de su casa. Ser Presidente no lo hace dueño de las leyes ni del País“.