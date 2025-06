“No es cierto que seamos responsables del atentado al senador Uribe solo por defender los derechos de los trabajadores”: Petro

La salud de Miguel Uribe Turbay pende de un hilo tras sufrir una grave recaída en su salud, la cual obligó a los médicos de la Fundación Santa Fe a realizar una cirugía de emergencia por una hemorragia interna en el cráneo. Pese a haber salido de la intervención médica, su vida sigue en riesgo y no es claro si superará esta nueva afección a su salud. Eso sí, el presidente Petro no desaprovechó que las novedad de salud de Miguel Uribe sucedieron en medio del debate de la reforma laboral, por lo que, nuevamente, se desmarcó del atentado y pidió que no se sabotee la reforma laboral.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que "un acuerdo sobre la reforma laboral con el senado, se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado le solicitamos es avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder sobre lo alcanzado en Cámara. Nosotros no estamos aquí para perjudicar gente humilde y trabajadora, solo por fortalecer unos privilegios“.

De igual forma, volvió a referirse al atentado contra Miguel Uribe y dio que “no es cierto que seamos responsables del atentado al senador Uribe solo por defender los derechos de los trabajadores. El autor intelectual del atentado, es de los mismos que capturan rentas ilegales y se burlan del pueblo trabajador. Cualquier insinuación de gente dentro del país o el extranjero, nos calumnia con solo mencionar esto”.

Finalmente, finalizó su mensaje diciendo que “los trabajadores de Colombia no son asesinos, es a ellos a los que han asesinado por centenares de miles. No se ambienta el atentado por defender los derechos del pueblo, se ambienta es la paz”.

Este mensaje del mandatario no cayó para nada bien en la opinión pública y cientos de personas en redes señalan al presidente de oportunista. Ya que aprovecha la situación de salud de Miguel Uribe para intentar persuadir a los senadores de aprobar la reforma y, algo que es bastante grave, es que rebaja al nivel del sicario de 15 años que le disparó al precandidato a los senadores que votarían no a la reforma laboral.