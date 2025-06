Marcha del Silencio: rutas, horarios y ciudades donde habrá movilizaciones este domingo

Una movilización ciudadana sin precedentes en los últimos años tendrá lugar este domingo 15 de junio en diferentes ciudades de Colombia. Bajo el nombre de Marcha del Silencio, líderes de distintos sectores han convocado a una manifestación pacífica para rechazar la violencia, el terrorismo y expresar solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, quien sobrevivió a un atentado el pasado 7 de junio.

PUBLICIDAD

La marcha no tendrá discursos políticos, ni tarimas, ni banderas partidistas. El llamado es a asistir vestidos de blanco, en silencio, como señal de unidad y duelo frente a los hechos violentos que han estremecido al país en los últimos días.

Lea también: “Petro no derrotará a Colombia”: Cabal arremete con dureza y convoca a las calles contra la “deriva autoritaria”

Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué, Villavicencio, Neiva, Popayán, Santa Marta y otras ciudades serán escenario de las manifestaciones. En la capital, el recorrido iniciará a las 9:00 a. m. desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

“Colombia no se rinde y no se arrodilla. Basta ya de los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe Turbay y de todos los colombianos. No al terrorismo”, expresó la senadora Paloma Valencia.

Más noticias: “Equipito basura”, periodista dejó en ridículo al Deportivo Cali tras quedar eliminado de la Copa BetPlay

A esta iniciativa también se han sumado otras voces como Vicky Dávila, Efraín Cepeda y líderes regionales, que si bien pertenecen a distintos movimientos, coinciden en que la movilización busca recuperar la seguridad, exigir respeto por la vida y garantías para la democracia.

PUBLICIDAD

Aunque promovida por miembros del Centro Democrático, los organizadores insisten en que no se trata de una marcha partidista. La referencia a la histórica movilización del 4 de febrero de 2008 contra las FARC resuena con fuerza entre quienes hoy también dicen “no más” a la violencia.

“Esta es una marcha por nuestros soldados, nuestros niños, nuestras familias en zonas olvidadas. Que los criminales no escriban el futuro del país”, fue el mensaje conjunto de los organizadores.