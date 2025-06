“Me dejaron solo”: sicario que le disparó a Miguel Uribe contó detalles del atentado en Modelia

A una semana del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se han conocido nuevos detalles del adolescente de 14 años que le disparó en medio de un discurso que estaba haciendo en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. De hecho, en las últimas horas revelaron apartes del testimonio que le habría dado a la Fiscalía General de la Nación.

La nueva información fue revelada por la Revista Semana, que reconstruyó el ataque contra Uribe Turbay a partir de las declaraciones que habría dado el menor de edad.

Para empezar, señalaron que, según el testimonio del joven, desconocía quién era Miguel Uribe Turbay y solo se habría dado cuenta de las repercusiones que tendría el intento de asesinato después de cometerlo.

Sobre la persona que lo habría contactado, el joven aseguró que era un supuesto jefe de la olla del barrio donde vivía. Además, según parece, corroboró una versión que había dado el conductor del carro gris donde habrían transportado el arma Glock 9 con la cual se cometió el intento de magnicidio.

Tanto el menor de edad como el conductor del carro advirtieron que a bordo se encontraban otras dos personas: un sujeto apodado ‘El Costeño’ y su pareja sentimental.

“Me iban a matar”: el duro testimonio del sicario menor de edad

Uno de los detalles que ha desnudado la perversión del plan que fraguaron los autores intelectuales del intento de magnicidio es que el sicario a quien le encargaron ejecutar el crimen fue justamente un menor de edad. Más aún, porque no parecieron esforzarse por proveerle una vía de escape una vez disparó contra el precandidato presidencial.

De acuerdo con la Revista Semana, el joven había asegurado que le prometieron 20 millones de pesos por atentar contra la vida del precandidato presidencial. Sin embargo, ese dinero nunca llegó a sus manos.

Cuando los investigadores le preguntaron por el pago, el joven respondió que se había dado cuenta de que esperaban que muriera en el lugar de los hechos. “Tal vez no, a mí me iban a matar y me dejaron solo”, aseguró el menor de edad, citado por la Revista Semana.

Entre tanto, se conoce que las autoridades le están brindando la mayor protección posible con el fin de que pueda revelar toda la información que tenga acerca de los autores intelectuales del atentado. Por lo pronto, se sabe que ha dado múltiples nombres de delincuentes que estarían detrás del crimen.