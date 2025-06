La abuela de Miguel Uribe pidió ponerle “un trapito blanco en la cabeza” antes del atentado

Mientras el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay lucha por su vida tras recibir un disparo en la cabeza, su familia se aferra a la fe y al apoyo ciudadano. En medio del dolor, un momento inesperado ha causado asombro entre sus allegados: la abuela de Miguel, de 94 años, mencionó algo que hoy parece una premonición.

Durante una entrevista con Blu Radio, María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, relató lo que ocurrió la mañana del atentado. Minutos antes de que se conociera la tragedia, doña Nidia Quintero de Turbay, madre de Diana Turbay (la periodista y madre del senador, asesinada en 1991), dijo algo extraño a su enfermera:

“Hay que ponerle un trapito blanco en la cabeza a Miguel”.

El comentario, en apariencia inocente, adquirió un profundo y doloroso simbolismo cuando se supo que Miguel había recibido un disparo en la cabeza por parte de un presunto sicario de 14 años.

Una abuela, una vida marcada por el dolor y la fe

Doña Nidia, viuda del expresidente Julio César Turbay, ha vivido múltiples tragedias familiares. Aunque su estado de salud es frágil y habla poco, sus palabras siempre han tenido un peso profundo, recordó María Carolina:

“Hasta hace seis meses, siempre repetía: ‘hay que hacer lo correcto’”.

La familia cree que la abuela no tiene plena conciencia de lo que ha ocurrido. “Le pido a Dios que ella no entienda esta noticia y que no participe de esto”, dijo María Carolina, quien también recordó que, desde la muerte de su madre, asumió un rol protector con su hermano menor, al que siente casi como un hijo.

Un pedido lleno de fe

Más allá del significado literal, el “trapito blanco” se interpreta como un símbolo de paz, sanación o protección. Algunos lo han visto como un gesto místico, otros como un reflejo del amor profundo de una abuela por su nieto.

Miguel Uribe permanece en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. Su familia no pierde la esperanza. Cada parte médico reciente ha traído un atisbo de optimismo, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables intelectuales del atentado.

“Yo creo que desde el momento uno se ha empezado a construir ese milagro”, dijo su hermana. “De las cosas que más espero volver a hacer es abrazar a Miguel. Eso me hace falta”.