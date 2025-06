¿Se viene el dólar a $4.500? El peso colombiano se debilita tras suspensión de la regla fiscal

La suspensión de la regla fiscal por parte del Gobierno colombiano ha generado una inmediata y contundente reacción en los mercados financieros. El dólar, que abrió el martes 11 de junio en $4.151,05 —según la Tasa Representativa del Mercado (TRM)—, mostró una tendencia alcista que lo llevó a superar los $4.200, generando preocupación entre analistas e inversionistas sobre el futuro de la estabilidad macroeconómica del país.

Apenas dos horas después de la apertura de los mercados, la decisión del Ejecutivo de suspender por tres años la regla fiscal —instrumento que limitaba el gasto público— se tradujo en una fuerte depreciación del peso colombiano. Paula Chaves, analista de mercados en HF Markets, aseguró que “se confirma una ruptura clara de esta zona y el inicio de una tendencia alcista”.

Riesgo fiscal y fuga de capitales

El debilitamiento del peso responde al temor creciente entre inversionistas ante un posible desorden fiscal. Según Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros en ATFX Latam, “este movimiento en el tipo de cambio refleja la reacción negativa de los mercados ante el deterioro percibido en la disciplina fiscal del país”.

Durante la jornada, el peso colombiano fue la moneda más devaluada de América Latina, por encima del peso chileno y el argentino, registrando una caída de más del 1%.

De acuerdo con los expertos, el principal riesgo radica en que la suspensión de la regla fiscal se produce en un entorno sin una crisis extraordinaria que lo justifique. Esto envía señales negativas a los mercados internacionales y podría incrementar el costo de financiamiento para Colombia. “No es conveniente adquirir deuda en un entorno global donde los flujos de capital son selectivos y sensibles al riesgo soberano en EE.UU.”, advirtieron desde el sector financiero.

Proyecciones: ¿el dólar llegará a $4.500?

Las proyecciones para el tipo de cambio en el corto plazo no son alentadoras. Diego Palencia, vicepresidente de Inversión de Solidus Capital, estima que el dólar podría fluctuar entre $4.200 y $4.500 si no se recupera la credibilidad fiscal. Capital Economics, por su parte, señaló que aún no se ha descontado completamente el deterioro de la situación fiscal y alertó sobre una posible “ola de ventas” en el mercado de deuda pública.

“El peso podría enfrentar un riesgo creciente de desvalorización si no se adopta rápidamente un plan fiscal creíble”, concluyó Mendoza.

En este contexto, el Consejo Gremial Nacional evalúa la posibilidad de interponer acciones legales contra la decisión del Ejecutivo, mientras los mercados siguen con atención los próximos pasos del Gobierno para recuperar la confianza perdida.