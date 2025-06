Petro dice que si la Corte tumba decreto de la consulta popular, impulsará una Asamblea Nacional Constituyente

La tormenta política que desató el presidente Gustavo Petro firmando el decreto para convocar la consulta popular aún no ha pasado y ya hay otro anuncio que está generando más controversia. En las últimas horas el primer mandatario indicó que si la Corte Constitucional tumba su decreto, optará por convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

(Lea también: “Están pregonando un golpe de Estado”: Petro aseguró que hay supuestas intenciones de “sedición” en Colombia).

Así lo indicó en una entrevista con el medio estadounidense CNN. “Si se cae en la Corte, entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida la Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, sostuvo el presidente Petro.

Esta idea también fue esbozada por el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien indicó que esos ocho millones de firmas serían el 20 % del censo electoral.

“Hay una norma que establece que cuando existe el 20 % de firmas frente al censo electoral, ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República. Es decir, el Congreso no podría negarse a convocar la Constituyente”, concluyó Montealegre en una entrevista con la emisora Blu Radio.

¿Qué es una asamblea nacional constituyente y qué consecuencias tiene?

La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo democrático contemplado en las normas colombianas. Básicamente, se convocan unas elecciones para que los ciudadanos escojan a los miembros de un órgano legislativo que serán los encargados de redactar una nueva constitución.

Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, con la Constitución de 1991, que reemplazó a la antigua Constitución de 1886.

La idea del presidente Petro, sin embargo, ha tenido múltiples detractores. No solo la han cuestionado los sectores de la oposición, sino también los independientes.

"Como no hay problemas de seguridad, justicia, economía, infraestructura … echemos globo de la constituyente", sostuvo la senadora Angélica Lozano a través de su cuenta en la red social X.

Entre tanto, se conoció que el decreto que convoca a la consulta popular fue demandado por varios congresistas ante la Corte Constitucional. Se espera que ese alto tribunal tenga la última palabra sobre esa convocatoria.

“Presentamos demanda ante la C. Constitucional para que se pronuncie antes de que se realice la consulta popular. El decreto es inconstitucional porque desconoce la función del Congreso, evade los controles previos y rompe el equilibrio de poderes. ¡Colombia no es una dictadura!“, indicó la representante a la Cámara Katherine Miranda.