Ocho partidos políticos firmaron la primera demanda contra el decreto de la Consulta Popular

El presidente Gustavo Petro firmó por decreto la Consulta Popular, saltándose las decisión que tomó el Congreso de la República de votar no al proyecto del Gobierno Nacional. Ante esto, y tras presentar por segunda ocasión el proyecto, ocho partidos de oposición presentaron una demanda en contra de esta decisión, con el fin de que ni siquiera llegue a votarse nuevamente.

PUBLICIDAD

Lea también: Desde la India confirman que a las 242 personas a bordo del vuelo que se estrelló fallecieron y otras 100 en tierra tendrían el mismo destino

Los ocho partidos que firmaron la primera demanda en contra del ‘decretazo’ de la consulta popular son:

Partido Conservador

Partido Cambio Radical

Partido Centro Democrático

Partido de la U

Partido Colombia Justa Libre

Partido Verde Oxígeno

Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción

Con esta demanda, los ocho partidos de oposición que firmaron el documento espera no que se decrete no solamente la suspensión provisional del decreto, sino que también se decreten medidas cautelares con el fin de proteger y garantizar la afectividad de la sentencia.

Sumado a esto, aseguran que si no suspenden provisionalmente el decreto se activaría la Organización Electoral, por lo que estarían en riesgo las finanzas del país. También argumentan que el en caso de no suspender dicho decreto, se estaría afectando directamente el orden constitucional porque se estaría violando la separación de poderes. Finalmente, también aseguran que si se admite este decreto se desconocería un acto electoral definitivo, el cual fue la votación del Senado por el no al proyecto.

Por estas razones, solicitan que de manera urgente tanto la Corte Constitucional como el Concejo de Estado tomen una decisión radical sobre la legalidad de dicho decreto. Ante esto, el Gobierno Nacional espera que la Consulta Popular llegue a la urna, pero el propio presidente Petro afirmó que podría derogar el decreto si la Reforma Laboral se aprueba con sus anotaciones.