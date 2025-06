Isabel Zuleta le pidió a la Fundación Santa Fe no dar actualizaciones sobre la salud de Miguel Uribe durante el debate de la Reforma Laboral

Desde el sábado 7 de junio el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte tras ser víctima de un grave atentado contra su vida. En medio de un acto de campaña el precandidato recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en el muslo, a manos de un menor de 15 años. Desde entonces se encuentra en la Fundación Santa Fe con pronostico reservado y en un estado grave de salud.

Desde entonces, la Fundación Santa Fe entrega a diario reportes sobre cómo evoluciona la salud de Miguel Uribe, pero para la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta este centro de salud podría prestarse para sabotear el debate de la Reforma Laboral y de la Consulta Popular. Por esto, la mujer le hizo una polémica solicitud a la Fundación Santa Fe.

"Lamento profundamente que se use esta situación tan dolorosa con fines políticos por parte de la derecha, deseo que Miguel se recupere pronto pero es reprochable que intenten confundir este terrible atentado con la Consulta Popular que nada tiene que ver“, aseguró la senadora Zuleta.

Sumado a esto, la senadora fue más allá e hizo una polémica afirmación, que la tiene en el ojo del huracán: “Solo espero que la Fundación Santa Fe no se preste para estos fines y no estén preparando ningún anuncio médico en unas horas cuando será el debate sobre la Reforma Laboral y la Consulta Popular. Después de que habían generado un paro legislativo, la derecha ahora nos cita de manera intempestiva para las 8:30 am a plenaria del Senado”.

Precisamente estas declaraciones generaron que se ganara el repudio de las redes sociales y que la tildaran de ruin y oportunista. Por ejemplo, el periodista Daniel Samper le respondió diciéndole: “No recuerdo haber visto algo tan ruin, tan bajo, tan falto de empatía, como su mensaje...”.

Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, le pidió a la senadora reflexionar sobre su mensaje: “Senadora, por favor, reflexione. Muestre algo de humanidad, algo de empatía”. Algo que llamó la atención es que inclusive varios seguidores de la senadora le solicitaron borrar el trino, pero ella siguió defendiendo su idea y se plantó en no borrarlo.

“No Pedro, no podemos quedarnos callados, el uso que hace la derecha de esta dolorosa situación es aterrador, ayer tocaron fondo desconociendo al Presidente como comandante en jefe de la fuerza pública, son capaces de todo”, fueron las palabras de la senadora para defender su polémico trino.