Miguel Uribe Turbay justo estaba pidiendo el porte de armas cuando le dispararon

Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial, fue víctima de un atentado en las últimas horas en la ciudad de Bogotá y justo previo al ataque, en su discurso, estaba pidiendo que vuelva el porte de armas para los colombianos de bien.

Delante de un grupo de fanáticos, Uribe Turbay estaba dando un discurso en la localidad de Fontibón, en la capital del país, cuando fue impactado por varios disparos. Un sujeto, señalado como el presunto atacante, fue capturado en el lugar por las autoridades.

Vea acá: Atentan contra la vida del candidato presidencial Miguel Uribe en Bogotá

Sin embargo, en una de esas casualidades de la vida, justo un minuto antes de que le dispararan, el precandidato estaba hablando del porte de armas para los ciudadanos.

Al respecto señaló: “Cuando fui Secretario de Gobierno (Bogotá) siempre fui defensor de: primero, la tenencia de armas no está prohibida en Colombia, usted puede tener un arma en su casa, pero no se la dejan portar y yo en Bogotá pensaba hace unos años que prohibir el porte de armas ayudaba, en una situación muy diferente, pero, ¿ahora quiénes son los que tienen las armas?: los bandidos. Esos no necesitan permiso. Lo que vamos a hacer es muy estricto en el otorgamiento del salvoconducto”.

Dejando claro: “Yo sí creo que el colombiano de bien, que considere la necesidad de tener su armar lo pueda hacer, es decir, el porte de armas tiene que volver”.

Justo instantes después fue que se escucharon los disparos con los que fue herido Miguel Uribe Turbay que de inmediato fue trasladado a un centro médico en donde es atendido.