Detalles del crimen de la colombiana encontrada dentro de una nevera en Guatemala

Un crimen que aún está por resolverse es el de la joven colombiana Nyny Montaña, quien fue encontrada sin vida al interior de una nevera, en alto estado de descomposición, en un restaurante en Guatemala.

El hallazgo se produjo el pasado 28 de mayo, luego que la hermana, desde España, intentara por todos los medios posibles encontrar a su hermana con la que había perdido contacto

Nyny Jhoanna Montaña, la colombiana encontrada muerta en un congelador en Guatemala

Nyny Jhoanna Montaña Rodríguez, de 31 años, era la mayor de diez hermanos y vivió en San Eduardo, municipio ubicado en el sur del departamento de Boyacá.

“A los 16 años, salió de San Eduardo. Nos fuimos a Bogotá juntas. Ella terminó sus estudios de bachillerato e hizo un curso de salud dental. A los 19, se casó, quedó embarazada y tuvo una niña”, dijo Tatiana, hermana de la víctima, a El Tiempo.

Poco tiempo después, la colombiana viajo a Guatemala en donde se radicó junto a su exesposo e hija. Allí se dedicó a vender ropa en el municipio guatemalteco de San Luis de Tolimán.

“En Guatemala, al igual que en México, hay un tema que se conoce como la paca: es la venta de ropa de segunda mano que traen desde Estados Unidos. Ella abrió ese tipo de tiendas”, explicó.

Cuando la empezó a buscar, una de las amigas de la colombiana le dijo a la hermana que si no aparecía era porque le había pasado algo. “Me dijo ‘puede que esté muerta, puede que ella sea haya suicidado’. Eso no es posible, mi hermana no hace eso, ella no es así”, recuerda que le respondió.

Luego las autoridades guatemaltecas el 28 de mayo activaron la búsqueda. En la alerta, el Ministerio Público señaló que la colombiana había sido vista el 23 de mayo en el Comercial El Dorado, un pasaje de tiendas y restaurantes de Panajachel.

“Les pregunté ‘¿por qué no abren si se supone está ahí?’. Me dijeron que el dueño no había llegado. ‘¿Quién es el dueño?’, pregunté. Me dijeron que la persona que tenía rentado ese lugar era su pareja actual”, reveló.

Finalmente en horas de la noche de ese mismo día, uniformados de la Policía Nacional Civil y fiscales auxiliares del Ministerio Público de Guatemala ingresaron al local en donde funcionaba un restaurante y la hallaron muerta.

“Tati, encontraron a tu hermanita en un refrigerador”, le dijo el exesposo de Nyny, quien había estado al tanto de las labores de búsqueda.

Tatiana sabía que su hermana tenía una relación sentimental con un jugador de básquetbol y que este había viajado a Estados Unidos, por lo que no sabría qué ocurrió.

“Supuestamente, allí funcionaba un restaurante del cual él estaba a cargo; su mamá trabajaba allí y mi hermana ocasionalmente les ayudaba. Hasta donde tengo entendido, él había decido cerrar el restaurante en el que trabaja con su mamá. Eso es lo que me contó, es la versión de él. Me dijo que su mamá se había ido para Estados Unidos el 1. ° de mayo y que él le había dicho a Nyny que se podía quedar allí. Eso no lo entiendo porque ellos vivían juntos”, indicó.

Por el momento se está a la espera de los resultados forenses para determinar la causa de la muerte, ya que el cuerpo no tendía rastros de violencia.