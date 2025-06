“Soy un presidente preso de la oligarquía colombiana”: Petro lamentó no condecorar a los militares de El Plateado

“No he podido condecorar a nadie en mi gobierno. Esa es la realidad del presidente de Colombia, un presidente preso y vigilado, segundo a segundo. No soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia, pero no de su pueblo, sino de su oligarquía”, aseguró el presidente Gustavo Petro durante el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas a favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

El presidente se refería a su intención de condecorar a más de mil soldados que recuperaron, sin un solo muerto, la presencia del Estado en El Plateado, (Argelia, Cauca), pero no ha podido hacerlo: “en Cancillería, funcionarios de segundo nivel me dijeron que no había el material suficiente para hacer las medallas”, se lamentó el mandatario.

El jefe de Estado se preguntó si en Colombia realmente vive un Estado Social de Derecho establecido por la Constitución de 1991, pues la democracia no es simplemente la independencia de poderes.

“Si un poder es genocida, y el otro poder no juzga, y el otro poder hace leyes de los genocidas, ¿se llama eso democracia? Cada cual hace su tarea bien, pero la tarea la hace en función de la codicia de los poderosos de Colombia”, señaló.

Al respecto, Petro como se generá según él, la impunidad en el país: “si la justicia se vende, eso sí genera impunidad. Los generales se venden y por eso permiten que sus tropas asesinen al pueblo, y los congresistas que hacen las leyes se venden”.

Y dijo que se trata de doctrinas que “pertenecen al ideario de Hitler, y no se dan cuenta, y creen que el mundo piensa como piensa Hitler, y se les olvida hasta la historia de la humanidad”.

Por ello, consideró que “los tres poderes públicos empiezan a obedecer a los dueños del poder económico en Colombia, que en su concepción creen que entre más se mate a los colombianos, más altas son las ganancias”.

También mencionó a varios expresidentes de la República que “me atacan juntos”, pero se preguntó: “¿Acaso durante todos esos Gobiernos no fue que ocurrió la masacre en Colombia? ¿Acaso durante todos esos gobiernos no es que nos llevaron a ser el tercer país más desigual socialmente del mundo? ¿Cómo puede decir una Constitución que buscamos construir un Estado Social de Derecho y al mismo tiempo ser el tercer país más desigual del mundo? ¿Alguien miente? ¿Alguien miente? Estado de Derecho es que se cumplen las normas y Estado Social de Derecho es que las normas buscan la igualdad y la libertad de la sociedad colombiana”, aseguró.