“¿Otro petrista arrepentido?“: critican a Daniel Quintero por decir que no le gusta la paz total de Petro

Las declaraciones que han dado múltiples precandidatos presidenciales y altos funcionarios del Gobierno Nacional en la Convención Bancaria de Asobancaria han dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Uno de los que participaron en estos espacio fue el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien arremetió contra la paz total del presidente Gustavo Petro.

“Lo primero que hay que decir es que yo he estado en contra de el proceso de paz total que se está haciendo en este momento. En eso me he diferenciado del Gobierno. En temas de paz yo vengo también del gobierno Santos y creo que ese es el mejor modelo hasta ahora de una negociación de paz: que nunca se para una acción militar hasta que está todo acordado”, explicó Quintero.

Las críticas por sus declaraciones no se han hecho esperar. Muchos de sus detractores han señalado que ya ha empezado a ‘bajarse del barco’ del petrismo.

“¿Otro petrista arrepentido? Ahora sale Daniel Quintero a decir que no le gusta la “paz total” que él sí dijo, pero nadie escuchó. ¡Solo patrañas! Nadie les cree. Nada que huela a izquierda", aseguró la concejal de Bogotá del Centro Democrático Diana Diago.

¿Qué ha dicho Daniel Quintero sobre la paz total?

Sin embargo, las menciones que ha hecho Quintero sobre la paz total en sus redes sociales son escasas y no parecen mostrar posiciones críticas frente a la gestión del actual gobierno en esa materia.

Eso sí, ha arremetido en varias ocasiones contra la guerrilla del Eln. “Dado de baja Iván Mordisco. Hay que hacer lo mismo con los cabecillas del ELN y preguntarles de nuevo ¿Quieren la Paz Total o la “Guerra Total”?“, escribió en abril pasado.

Sin embargo, frente a la paz total como política, se ha limitado a manifestarle sus buenos deseos al primer mandatario.

“En nada le deseo más éxitos a Petro y a nuestra Colombia que en su propósito de una paz total”, señaló Quintero a finales de 2022, durante el comienzo del gobierno del presidente Petro.