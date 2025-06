En imágenes: así fue el incómodo saludo entre el ministro Armando Benedetti y la canciller Laura Sarabia

Durante la noche de este jueves 5 de junio se presentó una escena insólita para el gobierno del presidente Gustavo Petro: la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron vistos dándose un afectuoso saludo en medio de la Convención Bancaria organizada por Asobancaria en Cartagena.

En redes sociales se hicieron virales las imágenes tomadas por las propias cámaras del Ministerio del Interior en las que se observa el incómodo aunque cordial saludo que se dieron Benedetti y Sarabia.

Vale decir que a pesar de ese gesto que ha provocado todo tipo de conjeturas en la opinión política, lo cierto es que los dos ministros del gobierno Petro han protagonizado una feroz batalla política y judicial que aún se está librando.

De hecho, hace poco más de un mes se conoció que Sarabia le entregó a la Fiscalía supuestas pruebas de los señalamientos que pesan sobre Benedetti por presunta violencia de género.

“Específicamente, hoy mi asistencia a la diligencia en la Fiscalía va en coherencia a denuncias del 2023. Va en coherencia a que siempre he dado cuentas de lo que es de mi conocimiento y competencia y no dejaré de hacerlo”, sostuvo Sarabia a finales de abril pasado.

Benedetti aseguró que el Gobierno Nacional acatará cualquier decisión de las cortes

Entre tanto, durante el evento de Asobancaria, el ministro Benedetti indicó que el Gobierno del presidente Petro acatará cualquier fallo que expida la rama Judicial. Adicionalmente, reveló que hay una demanda en curso contra la votación en la que el Senado decidió hundir la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro.

"Un abogado, que yo no conozco, radicó una demanda de nulidad del acto administrativo del Senado de la República y el Consejo de Estado la está estudiando. Ellos pueden decir que fue un acto nulo o le pueden dar legitimidad. Nosotros estamos dispuestos a acatar lo que diga ese tribunal”, indicó el ministro Benedetti.

Además, rechazó los señalamientos que advierten que el presidente Petro está dando un golpe de Estado al desconocer una decisión que el Senado ya tomó. E insistió en que la consulta popular será convocada por decreto.

“Nosotros remitiremos el decreto que se firmaría en estos días a la Corte Constitucional, o sea, no pueden decir que el Gobierno está haciendo un golpe de Estado cuando estamos invocando y acercándonos a la Corte Constitucional para que dirima la competencia y diga si hubo una nulidad o no hubo una nulidad del acto. No nos pueden acusar de esa situación”, puntualizó Benedetti.