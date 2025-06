“Además de vender un acumulado, vendemos transparencia”: Juan Manuel Méndez, de Baloto

Desde esta semana Baloto se juega lunes, miércoles, sábado. ¿Cómo es esto?

Efectivamente, tenemos un nuevo sorteo, un tercer sorteo desde el lunes 2, y bueno, lo que queremos es darle a los colombianos una oportunidad adicional de convertirse en un multimillonario.

¿La base del premio también aumentó?

Así es. Vamos a tener un pequeño cambio de precio: Baloto Revancha costará $9.000 y eso automáticamente lo que hace es que sube la base de premios. Baloto arrancaba en 4 mil millones de pesos, ahora arranca en 4.300. Cuando Revancha caía, arrancaba en mil millones de pesos. Ahora arranca en dos mil millones de pesos. Y lógicamente, en la medida en la que va pasando cada uno de los diferentes sorteos, pues la bolsa de premios va a ir creciendo.

¿Se mantienen las reglas tradicionales? Es decir, hay un gran premio, pero hay una seguidilla de premios dependiendo del número de balotas acertadas...

Nosotros tenemos ocho categorías; está la categoría uno, que es la que tiene el premio mayor, la que se gana el gran acumulado, que por cierto, debo mencionarlo, es para mutual, lo que quiere decir que si hay 2345 ganadores, el premio se divide por partes iguales y de ahí para abajo tenemos otras siete categorías donde tenemos aproximadamente alrededor de unos 40.000 ganadores.

¿Esperen que el número de personas que están jugando Baloto aumente con este incremento de días?

La verdad es que con los dos días que se jugaba, la gente ha reaccionado muy bien. Con un tercer día, pues lo que queremos es darle una oportunidad adicional a las personas de poder participar, de poder ganar. Si no me gané el Baloto el sábado, pues yo puedo ir y participar por el mismo premio el día lunes. La idea es esa, es como dinamizar un poquito más el juego y un poco lo que hemos visto dentro de la categoría es que los colombianos juegan el día del sorteo. A pesar de que nosotros tenemos una preventa, el día del sorteo es el día que más ventas tenemos.

¿Cómo le ha ido a la venta digital?

Nosotros desde hace algún tiempo venimos como innovando, haciendo cosas y por eso estamos haciendo este tema del cambio de precio y del tercer sorteo, pero adicionalmente a eso, nosotros desde el año pasado implementamos nuestro canal digital. Baloto Revancha lleva 25 años en el mercado colombiano y desde el año pasado implementamos nuestro canal digital. A hoy, la venta del canal digital sobre el total de la venta de nosotros representa casi un 20%.

¿Y cómo le ha ido a a estos nuevos productos, MiLoto y a ColorLoto?

MiLoto ha sido un éxito total. Fue un producto que arrancó hace un año y medio ya, y es increíble, ha tenido una respuesta muy buena por parte del mercado. Es un producto muy bonito que está enfocado en la gente joven. Es fácil de jugar, fácil de ganar. Es el que más cae, como decimos nosotros. En este momento casi que la frecuencia de caída del producto está entre dos y tres veces por mes y tiene unos acumulados que arrancan en los 120 millones de pesos. El acumulado más grande que hemos entregado son 550 millones de pesos y esa misma frecuencia hace que haya gente que va ganando mucho más rápido. Pasa lo mismo que con Baloto, tenemos otras categorías adicionales, entonces no son solo los 500 millones de pesos o los 120 millones de pesos acumulados, sino lo que viene de ahí para abajo.

¿Y ColorLoto?

El acumulado de ColorLoto está en más de $2.500.000.000 y arrancó con mil millones de pesos. Estamos esperando que caiga. Es un producto que salió el año pasado y lo estamos moviendo, estamos haciendo toda la publicidad, estamos tratando de llegarle a todo el mundo a nivel nacional y eso pues poco a poco va a ir cogiendo la tracción en ese producto, así como lo han venido cogiendo los demás productos, no solo los nuestros, sino cualquier otro producto de juego de suerte y azar, mientras la gente lo va entendiendo, lo va conociendo. ¡Necesitamos es que caiga!

¿Qué beneficios que le dejan al país los productos de juego de suerte y azar?

Esa es una pregunta muy importante. Normalmente la gente no sabe, pero Baloto es una marca del Estado. Nosotros somos operadores de esta marca, por lo tanto nosotros hacemos unas transferencias a Coljuegos, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, y hay un porcentaje sobre el total de las ventas que va para Coljuegos. Esta plata va para la salud de los colombianos. En lo que va corrido de la concesión nuestra, menos de tres años, nosotros hemos hecho transferencias al sector de la salud por cerca de 156.000 millones de pesos. Hay un tema social alrededor de esto.

¿Cuál es el máximo acumulado que ha tenido Baloto?

El valor más alto que se ha entregado ha sido de 117 mil millones de pesos. Nosotros hace menos de tres años entregamos 46 mil millones de pesos en Valledupar. La verdad es que cada vez que cae el premio nos ponemos muy contentos porque hay un nuevo multimillonario en Colombia y eso es un poco también el objetivo nuestro, pues esto no solo es un negocio, sino que también vivimos para entregar el premio. De hecho, nosotros en el momento en el que cae hacemos un despliegue muy importante, porque lo que queremos es que la gente sí se dé cuenta que efectivamente el premio cae. Que sea este el momento para contarle a la gente que esto es un producto totalmente transparente. Cuando yo entré a la compañía, una de las primeras cosas que hice fue hacer un tour por el set de grabación y algo que vi ahí fue la seguridad, la rigurosidad y todos los protocolos que se tienen alrededor de los sorteos. Es decir, las balotas y las balotera se guardan en una bóveda a la que muy pocas personas tienen acceso. Después, cuando se saca el set de grabación, las balotas, por ejemplo, no se tocan con las manos, sino que hay un sistema que son unas mangueras que succionan las balotas de los maletines donde están y las pasan directamente a la balotera. Esto para evitar que por ejemplo la grasita que puede llegar a tener alguien en los dedos afecte el peso de las balotas que obviamente están certificadas. Hay un delegado de ICONTEC que es el que las pesa, las mide y todo eso teniendo unos guantes. Yo me acuerdo que cuando salí de esa reunión le dije a mi jefe: oiga, nosotros además de vender un acumulado, vendemos transparencia. Entonces que sea este el momento para decirle a todos los colombianos que pueden jugar con toda la tranquilidad del caso.

