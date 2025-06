Prima extralegal en Colombia: qué es, cómo se otorga y qué dice la ley laboral

En el contexto laboral colombiano, además de los pagos obligatorios establecidos por la ley, algunos empleadores optan por ofrecer compensaciones adicionales a su personal. Una de estas es la prima extralegal, una figura que no está regulada como obligatoria, pero que representa un incentivo económico adicional dentro de las organizaciones.

A diferencia de la prima legal de servicios —que debe pagarse por ley a mitad y final de año— la prima extralegal no tiene una regulación específica sobre su monto, periodicidad o condiciones. Esta prestación se concede por decisión del empleador o a través de acuerdos internos con los trabajadores, y puede aplicarse tanto a empleados con contrato a término fijo como indefinido, incluso a trabajadores independientes, si así se pacta.

Marco legal: ¿qué dice el Código Sustantivo del Trabajo?

El artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo establece que:

“Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de Navidad”.Esto significa que si ambas partes acuerdan que estas compensaciones no hacen parte del salario, no se tendrán en cuenta para liquidar prestaciones sociales como cesantías o pensiones.

¿Cómo funciona y quién define su entrega?

La prima extralegal no tiene una tarifa estándar. El valor lo determina cada empresa, y puede estar condicionado al cumplimiento de metas, desempeño individual o resultados corporativos. También puede ser entregada de forma periódica, por única vez o como parte de un paquete de beneficios.

Aunque no está estipulada por ley, muchas organizaciones la adoptan como estrategia de fidelización del talento o como complemento al salario básico.

Otros beneficios extralegales

En Colombia, además de la prima extralegal, existen otras formas de compensación que no son obligatorias pero que algunas empresas otorgan:

Bonos por desempeño

Subsidios de alimentación o vivienda

Primas de vacaciones o de Navidad adicionales

Gastos de representación

Elementos de dotación personal o de trabajo

Es importante aclarar que la prima de Navidad no debe confundirse con la prima legal de servicios, ya que la primera es voluntaria y la segunda obligatoria, con fundamento en el artículo 127 del mismo código.

La prima extralegal representa una herramienta que, aunque voluntaria, permite a las empresas generar mayor bienestar en sus equipos de trabajo. Su existencia y forma de aplicación deben ser claras desde el inicio del vínculo laboral, idealmente consignadas en el contrato o en políticas internas. La recomendación general es verificar con el empleador si este tipo de beneficio hace parte del esquema salarial ofrecido.