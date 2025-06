“Le tapé los ojos”: así fue como la joven narró el asesinato de su exnovio, David Nocua, en Usme

El asesinato de David Esteban Nocua, un joven de 14 años, ha conmocionado a Bogotá. El cuerpo del menor fue encontrado por su propia familia en un terreno baldío de la localidad de Usme el pasado 10 de mayo. Presentaba múltiples heridas de arma blanca. En un principio se creyó que se trataba de un robo, pero las investigaciones posteriores revelaron una historia mucho más oscura: se trató de un crimen premeditado en el que participaron dos adolescentes, incluida su exnovia.

Las autoridades, tras varios días de indagaciones, confirmaron que la víctima fue citada mediante engaños por su exnovia, de 15 años, a una zona apartada. Allí lo esperaban ella y su actual pareja, un joven de 14. Ambos fueron detenidos horas antes de revelarse públicamente los detalles del caso. La captura de la presunta autora material ocurrió frente a su propia madre, escena que fue registrada en video.

Durante la audiencia, el adolescente implicado como cómplice relató cómo ocurrió todo:

“No había casas ni alumbrado público, eso era ya como monte, en la mitad del camino, nos para y pide, delante de Nocua, que le tape los ojos a él porque le va a dar una sorpresa, a lo cual Nocua accedió“.

Instantes después, según su testimonio, vio cómo la joven sacó un arma blanca y atacó a David sin previo aviso.

“Ahí es cuando yo veo que Juliana saca de la pretina del pantalón de ella del lado derecho una navaja grande (...) y de manera muy rápida y sin pensarlo los apuñala dos veces”, añadió.

El crimen quedó grabado en la memoria del testigo, quien también aseguró haber sido intimidado:

“Ella me grita dos veces que lo coja porque si no las siguientes puñaladas me las pegaba a mí“.

Tras el ataque, la joven lo obligó a guardar silencio.

“Me dice: ‘Quédese callado, usted no vio nada y se va’, yo me voy asustado”.

Días después del crimen comenzaron a circular videos que mostraban los últimos minutos con vida de David. En las imágenes se le ve caminando hacia la cita que, sin saberlo, sería una emboscada mortal.